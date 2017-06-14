Как Лукашенко перехитрил Россию

Спор по поводу углеводородов начался между Россией и Белоруссией еще год назад. Разрешился он только сейчас, но в чью пользу – пока сказать трудно.

Изначально между Москвой и Минском был заключен договор, согласно которому Россия беспошлинно поставляет в Белоруссию 23 миллиона тонн нефти и получает минимум 1,8 миллиона тонн бензина. Но соглашение, заключенное еще в 2014 году, почти сразу начало сбоить, пишет Life.ru.

По данным экспертов, за весь 2015 год в Россию из Белоруссии было ввезено всего 808 тысяч тонн бензина, что на миллион тонн меньше, чем было оговорено. Оценив ситуацию, Минск попросил Москву пересмотреть условия договора и снизить объемы обязательных поставок топлива, полученного из переработанной российской нефти, до одного миллиона тонн.

Но теперь и это обязательство для Белоруссии отменено. Мало того: Россия согласна предоставить белорусской стороне дополнительный кредит в размере миллиарда долларов и снизить на 20% цену на газ.

Но все не так прозрачно. С обострением российско-украинских отношений Лукашенко увидел возможность заработать на этом конфликте. Например, после прекращения авиасообщения между Украиной и Россией были организованы удобные авиарейсы из Киева в Москву через Минск.

Не остался внакладе Лукашенко и в нефтегазовой торговле. Бензин, изначально предназначавшийся нашей стране по договору от 2014 года, потек на Украину, где топливо дороже, чем в России. В итоге в 2016 году Украина получила от Белоруссии 4,3 миллиона тонн бензина, миллионом меньше – в 2015-м по цене 403 доллара за тонну. Объем топлива, который недополучила Россия, в точности совпал с объемом поставок бензина из Белоруссии на Украину. Этот гешефт принес Минску около 36 миллионов долларов чистой прибыли, или примерно два миллиарда рублей. Притом что Белоруссия почти не добывает собственную нефть и более чем на 90% зависит от российских поставок.

Похоже, что тактика Лукашенко заключается в поддержании партнерских и экономических взаимоотношений с теми странами, которые позиционируют себя как российские оппоненты: например, с Польшей, Литвой и той же Украиной. Не случайно же 26 апреля одной из ключевых тем встречи Лукашенко и Порошенко была энергетическая безопасность с "подзаголовком" – "увеличение экспорта белорусских нефтепродуктов на украинский рынок".