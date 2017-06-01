Стипендии в России хотят увеличить в несколько раз

Установить стипендию на уровне МРОТ предложил депутат заксобрания Санкт-Петербурга. Отличники будут получать втрое больше: 22 тысячи рублей.

Установить с 2018 года размер стипендии не ниже, чем минимальный размер оплаты труда, предложил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Единая Россия" Андрей Анохин. Им разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением государственной поддержки студентов, проявивших успехи в учёбе", который скоро будет рассмотрен петербургским заксобранием, а затем будет внесён в Госдуму, сообщает Russia Today.

Минимальный размер оплаты труда, к которому предлагается приравнять стипендии, сегодня составляет 7500 рублей. Отличники учебы смогут претендовать на тройную награду своей успеваемости: 22 500 рублей. Сейчас обычная стипендия составляет 1340 рублей в месяц, повышенная – 6307 рублей в месяц.

"Российское государство располагает достаточными средствами для того, чтобы инвестировать в будущих высококвалифицированных специалистов и создать благоприятные условия для их обучения. Одновременно с перераспределением контрольных цифр приёма в вузы в пользу технических, естественно-научных, медицинских и педагогических специальностей предлагаемая законодательная инициатива должна повысить престиж качественного высшего образования и усилить заинтересованность в нём всех участников образовательных отношений", – считает автор законопроекта.

В Госдуме в целом законопроект поддерживают. Однако предлагают пощадить бюджет и вводить инициативу постепенно.

"За один день сделать это невозможно. Сейчас в бюджете денег нет, поэтому разумнее было бы в течение пяти лет поэтапно поднимать стипендии до 80% от размера прожиточного минимума, так как МРОТ никак не связан со стипендиями", – полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

