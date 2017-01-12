Отслужившие в армии получат максимальное пособие

Отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятости смогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. Соответствующие поправки в закон о занятости подготовил Минтруд.

По действующему законодательству на максимальное пособие (4900 рублей) может рассчитывать человек, проработавший в течение 26 недель полный день и уволившийся по собственному желанию. При отсутствии трудового стажа или при условии, что после увольнения прошло более 12 месяцев, выплачивается минимальная компенсация (850 рублей).



В соответствии с последним пунктом бывшие военнослужащие после возвращения из армии не могут претендовать на повышенную сумму выплаты в период поиска работы. Чиновники сочли такой подход несправедливым и решили внести изменения в закон о занятости, сообщает "Российская газета".

Согласно поправкам, если перед тем как отправиться в армию, мужчина отработал минимум полгода по графику полной занятости, он может претендовать на 4900 рублей. Если мужчина работал неполный день, но на протяжении более длительного срока, который в перерасчете на восьмичасовой график дает необходимые для получения пособия шесть месяцев, он также вправе рассчитывать на максимальную выплату.

У срочников появится и еще одна возможность претендовать на пособие. Бывшие военнослужащие смогут получать стипендию при условии, что на обучение их отправила служба занятости.

На 28 декабря численность официально зарегистрированных безработных граждан составляет 888,6 тысяч человек https://t.co/WJqjQSHGxy — Минтруд России (@MintrudRF) 30 декабря 2016 г.

Напомним, что в конце 2016 год общественный совет при Министерстве труда и соцзащиты рассматривал законопроект об увеличении размера пособия по безработице в два раза, но обстоятельства не позволили принять документ. "В ситуации, в которой мы находимся, вынуждены сохранить размеры – минимальный и максимальный – на уровне прошлого года: соответственно 850 и 4900 рублей", – заявили в пресс-службе Минтруда.