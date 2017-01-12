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Отслужившие в армии получат максимальное пособие

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятости смогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. Соответствующие поправки в закон о занятости подготовил Минтруд.
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По действующему законодательству на максимальное пособие (4900 рублей) может рассчитывать человек, проработавший в течение 26 недель полный день и уволившийся по собственному желанию. При отсутствии трудового стажа или при условии, что после увольнения прошло более 12 месяцев, выплачивается минимальная компенсация (850 рублей).

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В соответствии с последним пунктом бывшие военнослужащие после возвращения из армии не могут претендовать на повышенную сумму выплаты в период поиска работы. Чиновники сочли такой подход несправедливым и решили внести изменения в закон о занятости, сообщает "Российская газета".

Согласно поправкам, если перед тем как отправиться в армию, мужчина отработал минимум полгода по графику полной занятости, он может претендовать на 4900 рублей. Если мужчина работал неполный день, но на протяжении более длительного срока, который в перерасчете на восьмичасовой график дает необходимые для получения пособия шесть месяцев, он также вправе рассчитывать на максимальную выплату.

У срочников появится и еще одна возможность претендовать на пособие. Бывшие военнослужащие смогут получать стипендию при условии, что на обучение их отправила служба занятости.

Напомним, что в конце 2016 год общественный совет при Министерстве труда и соцзащиты рассматривал законопроект об увеличении размера пособия по безработице в два раза, но обстоятельства не позволили принять документ. "В ситуации, в которой мы находимся, вынуждены сохранить размеры – минимальный и максимальный – на уровне прошлого года: соответственно 850 и 4900 рублей", – заявили в пресс-службе Минтруда.

Автор: Константин Улюкаев12 января 2017, 11:13

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