Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы

Рекордный объем продукции отгрузили в Россию белорусские рыболовы. Поставки исчисляются тысячами тонн, при этом Белоруссия активно закупает такую же рыбу у Норвегии и Исландии.

Реэкспорт из ЕС санкционных товаров – рабочая схема Белоруссии. Россельхознадзор уже ловил за руку недобросовестных поставщиков, но тогда речь шла о фруктах и овощах. Похоже, теперь белорусы перешли на рыбу, в основном замороженную. Переупаковка рыбы из ЕС превращает ее в белорусскую, и Россельхознадзору не к чему придраться.

За первый квартал 2017 года в Россию из Белоруссии было отгружено столько же рыбной продукции, сколько за весь 2016-й. В первом квартале 2016 года белорусский экспорт составил 156 тонн рыбы на общую сумму 25 миллионов рублей, а в первом квартале 2017-го в Россию "уплыло" 2300 тонн рыбы примерно на 260 миллионов рублей, пишут "Известия".

Одновременно Белоруссия затеяла бойкие закупки той же самой рыбы из стран Евросоюза. За первый квартал 2017 года Норвегия поставила ей 8000 тонн рыбы, Исландия – 3000 тонн, Финляндия – 2700 тонн, Германия 132 тонны, Нидерланды – 105 тонн.

"Белорусские поставки мороженой рыбы в Россию – это реэкспорт. Объем поставок не столь существенный, поэтому говорить о серьезном влиянии на российский рынок или давлении на российских производителей не приходится", – заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка России Алексей Аронов.



Чтобы превратить санкционную рыбу в белорусскую, достаточно ее переупаковать. В этом случае нет оснований обвинять поставщика в нечистоплотности, чем Минск и пользуется.

"Поставка на российский рынок белорусской продукции в случае ее переработки абсолютно законна. Поставщики часто просто переупаковывают товар", – отметила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.