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Политика

Лукашенко срочно едет мириться к "брату" Путину

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Стала известна дата новой встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, она состоится уже на следующей неделе в Санкт-Петербурге.
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Встреча запланирована на понедельник, 3 апреля. При этом Ушаков подчеркнул, что к переговорам между двумя лидерами будут привлечены члены кабинетов министров двух стран.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Как ранее рассказал вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, среди тем для обсуждения будут вопросы регулирования и усовершенствования механизмов функционирования единого рынка в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Как отметил чиновник, главы двух государств намерены обсудить общие предпосылки к плодотворному сотрудничеству между двумя странами и вопросы создания "наиболее благоприятных условий для работы без дискриминаций".

Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с Владимиром Путиным. По словам главы белорусского государства, двум президентам не нужны посредники для решения возникающих проблем. "У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся", – заявил Лукашенко.


Более того, белорусский лидер назвал президента России "родным братом, с которым нечего делить". "Может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – добавил Лукашенко.

Однако лестные речи в адрес России, как обычно, соседствуют у белорусского лидера с явными реверансами в сторону Запада. Так, в середине марта на встрече с главой Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом Лукашенко заявил о том, что является сторонником Евросоюза. Как заметил президент страны, несмотря на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза", – сказал лидер государства.

Так или иначе, но у России и Белоруссии, очевидно, накопилось достаточно много проблем и противоречий в двухсторонних взаимоотношениях, которые требуют обсуждения и выработки компромиссов. Во-первых, это энергетические споры, которые перешли в острую фазу в конце 2016 года. Тогда министр энергетики России Александр Новак сообщил 1 октября, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф.

Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится. В ответ Лукашенко заявил, что Россия якобы ведет себя "неприлично", и вообще, двум странам положено иметь совсем другие отношения, основанные не только на экономических вопросах.


Во-вторых, остаются нерешенными некоторые миграционные и пограничные вопросы. Так, в начале года Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран. С условием открытых границ между Москвой и Минском, свободное посещение гражданами этих стран Белоруссии может привести к их незаконному проникновению на территорию России. Поэтому в ответ Москва в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Она будет установлена в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Режим вступит в силу 7 февраля. Кроме того, Белоруссия ранее неоднократно пользовалась "распахнутыми дверями" для транзита в Россию запрещенной санкционной продукции из стран Евросоюза.

Тем не менее политологи выразили уверенность, что Москва и Минск готовы преодолеть трудности во взаимоотношениях. "Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа. С одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права, с другой – Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.

Автор: Иван Поляков30 марта 2017, 14:44

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