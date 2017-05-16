В России ожидается дефицит лекарств

К 2019 году все производители лекарств, продающие препараты в российской упаковке, обязаны перейти на новую систему маркировки. Эксперты считают, что компании не успеют подстроиться под новый стандарт или вовсе откажутся от экспорта медикаментов в нашу страну.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что все заводы должны подключиться к единой информационной системе, во главе которой стоит Федеральная налоговая служба, сообщает газета "Известия". На каждом этапе экспорта, начиная с отгрузки товара дистрибьютору, в базу будет вноситься информация о цене препарата.

Ожидается, что благодаря этому рынок лекарственных средств станет более прозрачным. Однако представитель АЕБ Иван Глушков уверен: новые требования приведут к глобальному изменению учетных систем всех игроков рынка. "И если для российских компаний это безвыходная ситуация, то у иностранных выход есть, и он не в пользу пациентов", – отметил эксперт.

Он добавил, что изменение системы учета обойдется каждой организации в несколько миллионов долларов. У производителей, поставляющих в Россию небольшие партии медикаментов, эти вложения не окупятся. "По сути, для них это является запретительным барьером для торговли", – пояснил Глушков. АЕБ готовит обращение к заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки препаратов.

Подобную позицию разделяет член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев. По его мнению, производителям следует доказать, что они не успеют интегрироваться в новую систему. "Необходимо видеть, по какой цене препарат покупался, но при этом должны быть переговоры между органами исполнительной власти и производителями, чтобы найди компромисс. Если из-за каких-то несогласованностей будут перебои с лекарственными препаратами, это крайне негативно скажется на пациентах", – сказал специалист.

Балто (Болто) (англ. Balto) — сибирский хаски (по другим данным, аляскинский маламут, ездовая собака из упряжки, перевозившей медикаменты... pic.twitter.com/WcrdQXsTlV — ПАМЯТЬ В КАДРАХ (@pamyat_v_kadrah) 16 мая 2017 г.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что пилотный проект обязательной маркировки лекарств продлится до начала 2018 года. Чтобы избежать перебоев в поставках, программа реализуется постепенно – "сначала в ряде регионов и на определенный перечень препаратов".

