Цены на лекарства могут подскочить
Вопрос об изменении порядка ценообразования на важные и жизненно необходимые и препараты из нижнего ценового сегмента прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. Если специалистам удастся выработать единый подход, новый порядок регулирования цен может быть принят 1 января 2018 года. По оценкам экспертов, они подскочат на 15%.
Подобный шаг – вынужденная мера. Правительство пойдет на это, чтобы доступные жизненно важные лекарства остались на рынке. "Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, это будет гораздо хуже – тогда населению просто нечем будет лечиться. Оно будет вынуждено переключиться на более дорогие лекарственные препараты, поэтому лучше цены повысить на этот сегмент", – цитирует газета "Известия" директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова.
хороший врач и лекарства интересные pic.twitter.com/FBCPrQ8eHs— pico (@Rinako_Shiki) 30 апреля 2017 г.
По его оценкам, рост цен на 15% произойдет за два года. "В любом случае они будут самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции", – подчеркнул эксперт.
Об экономической обоснованности напомнил и директор фармацевтической компании "Полисан" Евгений Кардаш. "В последнее время серьезно ужесточились требования к качеству лекарственных препаратов и к их упаковкам. В России пока оборудование не на таком уровне, чтобы полностью перейти на отечественное, поэтому его приходится закупать за границей. Из-за скачков в курсах валюты производить препараты с невысокой ценой стало невыгодно", – рассказал он.
В сложившейся ситуации дешевые лекарства просто снимаются с производства. "Обязать производителей выпускать тот или иной препарат никто не может — это бизнес", – пояснил Кардаш. Единственный выход – позволить им выставлять такую цену, чтобы окупать издержки.
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