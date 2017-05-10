Цены на лекарства могут подскочить

Цены на важные и жизненно необходимые лекарства могут подскочить после решения правительства об изменении регулирования в пользу производителей. Согласно плану, подорожание грозит только товарам из нижнего ценового сегмента, то есть тем, что дешевле 50 рублей.

Вопрос об изменении порядка ценообразования на важные и жизненно необходимые и препараты из нижнего ценового сегмента прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. Если специалистам удастся выработать единый подход, новый порядок регулирования цен может быть принят 1 января 2018 года. По оценкам экспертов, они подскочат на 15%.

Подобный шаг – вынужденная мера. Правительство пойдет на это, чтобы доступные жизненно важные лекарства остались на рынке. "Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, это будет гораздо хуже – тогда населению просто нечем будет лечиться. Оно будет вынуждено переключиться на более дорогие лекарственные препараты, поэтому лучше цены повысить на этот сегмент", – цитирует газета "Известия" директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова.

хороший врач и лекарства интересные pic.twitter.com/FBCPrQ8eHs — pico (@Rinako_Shiki) 30 апреля 2017 г.

По его оценкам, рост цен на 15% произойдет за два года. "В любом случае они будут самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции", – подчеркнул эксперт.

Об экономической обоснованности напомнил и директор фармацевтической компании "Полисан" Евгений Кардаш. "В последнее время серьезно ужесточились требования к качеству лекарственных препаратов и к их упаковкам. В России пока оборудование не на таком уровне, чтобы полностью перейти на отечественное, поэтому его приходится закупать за границей. Из-за скачков в курсах валюты производить препараты с невысокой ценой стало невыгодно", – рассказал он.

В сложившейся ситуации дешевые лекарства просто снимаются с производства. "Обязать производителей выпускать тот или иной препарат никто не может — это бизнес", – пояснил Кардаш. Единственный выход – позволить им выставлять такую цену, чтобы окупать издержки.