На въезде в Россию остановлен радиоактивный груз

В Калининградской области на границе России задержан груз с превышением уровня радиации в 243 раза. Как сообщили в региональной таможне, фура марки DAF везла из Литвы тюки с вещами, бывшими в употреблении, передает Flashnord.

При въезде на таможенный пост сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". В ходе осмотра грузовика и было выявлено локальное превышение уровня ионизирующего излучения. Анализ показал, что в тюке с вещами находится радиационный источник на основе радионуклида радий-226. Фура возвращена в Вильнюс.