Псковские таможенники выкопали из угля 20 тысяч пачек сигарет

При проведении таможенного досмотра нескольких вагонов состава, который по документам перевозил каменный битуминозный уголь, сотрудники таможни нашли незадекларированный товар. Злоумышленники пытались спрятать 20 тысяч пачек сигарет под слоем угля, передает Flashnord. Весь товар был изъят и направлен на хранение. Назначена товароведческая экспертиза.