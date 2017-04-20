Псковские таможенники выкопали из угля 20 тысяч пачек сигарет

При проведении таможенного досмотра нескольких вагонов состава, который по документам перевозил каменный битуминозный уголь, сотрудники таможни нашли незадекларированный товар. Злоумышленники пытались спрятать 20 тысяч пачек сигарет под слоем угля, передает Flashnord. Весь товар был изъят и направлен на хранение. Назначена товароведческая экспертиза.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Офицер не допустил прорыва террористов в жилой городок
По словам Рустама, Ксения обижала слабых