Украина решила нажиться на торговле с Россией

Киев ввел новые пошлины в отношении товаров из России. Как заявлено – для ограничения искусственного занижения цен. Антидемпинговые сборы для большинства российских производителей превысят 30%.

Исключение украинская Межведомственная комиссия по международной торговле сделала для "Волжского абразивного завода" (ОАО "ВАЗ") – размер пошлины для предприятия, расположенного в городе Волжский Волгоградской области, составит 6,54%. Всем остальным экспортерам из России придется платить 33,83%, говорится в сообщении минэкономики. Ведомство уточнило, что тарифы вводятся сроком на пять лет.

Комиссия также решила провести антидемпинговое расследование относительно импорта на Украину некоторых видов продукции российского происхождения. Речь идет о карбамидо-формальдегидной смоле и карбамидо-формальдегидном концентрате. "В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", – приводит сообщение ведомства "Вести-Украина".

Украинские экономисты заявляют, что антидемпинговые меры "положительно повлияют на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя", в частности, будут способствовать восстановлению объемов производства и продаж.

Киев грозил ввести пошлины еще в начале текущего года. Украина подавала иск против России во Всемирную торговую организацию, жалуясь на то, что Россия ввела эмбарго на транзит украинских товаров со своей территории в направлении третьих стран.

Торговые ограничения в отношении Киева Москва ввела из-за режима свободной торговли, который начал действовать между Украиной и ЕС. Сначала был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия. Позже Москва закрыла транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран – прежде всего Казахстана и Киргизии.