Путин поговорил с Порошенко о Донбассе

Лидеры нормандской четверки подтвердили приверженность минским соглашениям в сфере безопасности и политическим аспектам урегулирования конфликта в Донбассе. Они подчеркнули важность соблюдения пасхального перемирия.

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Франсуа Олланд и глава Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры о ситуации в Донбассе. Политики отметили важность соблюдения пасхального перемирия в регионе.

"Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", – сообщает пресс-служба Кремля. Отдельно была высказана признательность Олланду за усилия в рамках нормандской четверки.

Главы государств выразили надежду на то, что после президентских выборов во Франции работа в этом формате будет продолжена. В свою очередь Олланд призвал коллег и далее прилагать усилия для реализации минских соглашений.

Напомним, что 29 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала полное прекращение огня в регионе с 1 апреля в преддверии Пасхи и разведение сил у станицы Луганской с 6 апреля.

Как писали Dni.Ru, Порошенко отдал распоряжение о прекращении огня. "Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", – заявил украинский лидер. Однако договоренность не была соблюдена, и стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия.