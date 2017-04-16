На Украине в куличах разглядели угрозу нацбезопасности

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала жителей Киева за использование русского языка, в частности – за употребление слова "кулич". Специалисты сочли такую реакцию на слово греческого происхождения странной.

Государственный переворот на Украине и последовавшие за ним изменения, в частности – процесс декоммунизации и неофициальный, но даже более заметный процесс дерусификации страны, стали благодатной почвой для деятельности большого числа украинских активистов. Бдительные граждане ищут и находят самые настоящие угрозы национальной безопасности в привычных мелких деталях, словах и поступках.

Ярким и последовательным борцом с подобного рода угрозами показала себя детская украинская писательница Лариса Ницой. Об очередном выявленном нарушении она написала на своей странице в Facebook, сопроводив сообщение хештегом #мовнаінспекція (языковая инспекция).

Женщина призналась, что не слышала слово "кулич" до того момента, пока около восьми лет назад не съездила в Суздаль. Так она с удивлением обнаружила, что этим доселе неизведанным словом россияне именуют пасху. "В этом году в Киеве нашествия куличей. Откуда оно и взялось, не представляю. В прошлом году уже кое-где встречались, а в этом году, как саранча, куда ни пойди, в супермаркете "Кулич" и "Пасха",– пожаловалась писательница.

- микола, чи ти чув, як москалі нашу паску називають?

- як

- куліч... так й повбивав би! — _ (@sobaka__) 16 апреля 2017 г.

Она рассказала, что даже поспорила о лингвистических тонкостях с продавщицей куличей. Та утверждала. что кулич и пасха готовятся по раной рецептуре и поэтому называются по-разному, а писательница настаивала. что слова "кулич" в украинском языке нет. После этого Лариса Ницой назвала использование слов из русского языка в речи украинцев языковой шизофренией и выразила опасение, что это может быть заразно.

1) Дура.

2) Пасха действительно делается из творога и это не кулич, продавщица права.

3) "паска" по-фински значит "дерьмо" https://t.co/HrhMkWOxrz — Кирилл Леонов (@leonov_k) 16 апреля 2017 г.

Впрочем. для специалистов подобные выводы показались странными. "Слово "кулич" заимствовано из греческого языка. Как-то странно отказывать украиноязычному населению в использовании слова "кулич", потому что источник один – и для украинского, и для русского языков", – цитирует Life.ru заведующего отделом Института русского языка РАН, доктора филологических наук Анатолия Баранова.

"Но если речь идет об идеологии, то любые соображения разумности, как правило, теряются", – добавил эксперт. Отметим, ранее имя Ларисы Ницой уже мелькало в СМИ. Тогда она написала донос на художницу Светлану Рудикову, которая в рамках благотворительной акции разукрасила стену киевской детской больнице "Охмадет" рисунками рыбок. Возмущение писательницы вызвал тот факт, что имена рыбок были подписаны на русском языке.

