Лавров усомнился в адекватности Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на воинственные высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. Дипломат усомнился в адекватности представителя украинских властей.

Агрессивные заявления Турчинова по поводу ситуации в Донбассе не остались без внимания. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные высказывания лишь доказывают, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения.

При этом дипломат заявил, что сомнения по поводу адекватности властей Украины закрались уже давно. "Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр напомнил, что Порошенко называет проблемы безопасности основополагающими при разрешении конфликта в Донбассе. На этом фоне воинственные высказывания Турчинова выглядят еще более странно.

Заявление, о котором говорит Лавров, прозвучало из уст Турчинова 14 апреля. Политик заявил, что задача военных в Донбассе метр за метром продвигаться на восток. "Главное – не проскочить границу", – пошутил он.

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко начал очередной этап карательной операции в Донбассе. В результате действий украинских военных погибли десятки мирных жителей.