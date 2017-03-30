ПФР создал мобильное приложение для стариков

Пенсионный фонд России (ПФР) разработал специальное бесплатное мобильное приложение. С его помощью граждане могут получить не только получить информацию, но и записаться на прием.

Приложение доступно для смартфонов, работающих на платформах iOS и Android, сообщает газета "Известия". Программа дублирует функции, которые пользователь может использовать в Личном кабинете на сайте ПФР.

Теперь гражданин через смартфон может получить информацию о состоянии лицевого счета, а также проверить исправность поступлений страховых взносов от работодателя. Более того, жители России могут через приложение записаться на прием в Фонд и заказать необходимые документы.

"С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже, о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР", – сообщили в пресс-службе организации.

На официальной сайте Пенсионного фонда сообщается, что доступ к приложению осуществляется через четырехзначный код. При этом пресс-служба отмечает, что ряд функций можно найти без авторизации на портале госуслуг.

Напомним, с 1 февраля 2017 года выплаты пенсионерам будут проиндексированы на 5,4%, то есть размер пособия вырастет на 467 рублей. Также вырастет пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля его размер составит 5562,25 рубля.