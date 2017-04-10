Названо условие для роста пенсий в России

Глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что для роста пенсий в России необходим процесс по легализации рынка труда. По его словам, сейчас размер средней пенсии составляет 35–37% от величины средней по стране зарплаты.

"Если мы с вами сможем решить задачу легализации, значит, сможем реализовать тему, связанную с адекватным ростом пенсий", – цитирует его "Газета.ru".