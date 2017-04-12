Россияне ринулись скупать евро

В России начался ажиотажный спрос на валюту. Эксперты считают, что причина в приближающемся периоде отпусков.

По данным Центробанка, в феврале жители России приобрели наличными 4,7 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года спрос вырос на 22%, а с 2016-м – на 6%.

Несмотря на то, что наши соотечественники скупают и доллары, предпочтение они все же отдают европейской валюте. Так, спрос на доллар в феврале по сравнению с январем этого года увеличился на 15%, а на евро – на 42%.

Эксперты связывают спрос на валюту с укреплением рубля. Банкам даже пришлось увеличить ввоз долларов и евро. Аналитики считают, что причина – в приближающемся периоде отпусков, который многие россияне планируют провести в Европе, сообщает "Московский комсомолец".

Специалисты прогнозируют, что надолго рубля не хватит, а нефть в цене упадет. Возможно, что часть населения также прислушалась к совету министра экономического развития Максима Орешкина, призвавшего покупать валюту. По его словам, "российская валюта начнет слабеть, а к концу года за доллар станут давать 68 рублей".

По мнению главного аналитика GLOBAL FX Сергея Мельникова, ситуацию может осложнить ухудшение отношений между Россией и США. В частности, угроза введения новых антироссийских санкций.

В том, что спрос на валюту будет расти, уверен и первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. "Рассчитывать на непременное подорожание нефти и рубля – все равно что сидеть на пороховой бочке с зажженной спичкой в руке", – заключил эксперт.