Падение доходов россиян резко ускорилось

За 2016 года доходы граждан России, по данным Росстата, сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд.

Реальные располагаемые доходы россиян – сумма средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей – в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем 2015-го на 6,1%. К концу года спад несколько ускорился. Так, в ноябре этот показатель составлял минус 6%, а в октябре минус 5,6%, передает РИА ФАН.

Между тем наихудший в минувшем году результат был зафиксирован в августе. В последнем месяце лета 2016-го реальные доходы россиян, по уточненным статистическим данным, упали в годовом выражении сразу на 8,5%. Заметим, это стало самым низким показателем более чем за семь лет. В целом по итогам минувшего года падение реальных доходов составило 5,9%.

Примечательно, что реальные доходы россиян сокращаются уже на протяжении трех лет. За последние 26 месяцев, начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного их прироста.

Напомним, номинальный размер среднемесячного дохода россиян по итогам 2016 года составил 30 тысяч 775 рублей. Это на 1% превышает показатель предыдущего года. При этом номинальный размер заработной платы среднего россиянина в 2016 году вырос сразу на 7,7% до 36 тысяч 703 рублей. В то же время реальная зарплата, отражающая покупательную способность полученных работником денег, увеличилась за год лишь на 0,6%.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал россиянам увеличение как реальной, так и номинальной зарплаты. Как писали Dni.Ru, глава Минтруда полагает, что важную роль в этом сыграет реализация президентских указов об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы.