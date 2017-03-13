Идею отменить маткапитал разнесли в пух и прах

Начавшаяся уже 10 лет назад программа выплаты материнского капитала в России позволила сотням тысяч семей потратить полученные средства на удовлетворение своих насущных потребностей. Однако находятся те, кто хочет отменить доказавшую свою эффективность меру.

Маткапитал начали выплачивать в России с 1 января 2007 года семьям, родившим или усыновившим второго, а также каждого последующего ребенка. За прошедшие годы сумма пособия значительно увеличилась. Так, если в 2007 году она составляла 250 тысяч рублей, то теперь его размер превышает 450 тысяч. Таким образом, за 10 лет сумма выплачиваемых по программе поддержки семей средств увеличилась почти в два раза.

Стоит подчеркнуть, что потратить полученные деньги семьи могут на самые разные нужды. Во-первых, это улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечного кредита, строительство дома, ремонт, участие в жилищно-строительных кооперативах.

Во-вторых, родители могут потратить деньги на образовательные нужды. Среди них оплата содержания ребенка в детском саду, его обучение в образовательном учреждении, в том числе проживание ребенка в общежитии.



Также деньги могут быть использованы в медицинских целях, в том числе для оплаты дорогостоящих операций или покупки товаров, предназначенных для адаптации детей-инвалидов. Кроме того, маткапитал может быть потрачен на пенсионные накопления матери. Иными словами, спектр применения этих выплат весьма обширен.





При этом результаты действия программы весьма впечатляют. Так, только в Московской области в прошлом году маткапитал получили около десяти тысяч семей. По словам заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, общая сумма использованных средств составила 930 миллионов рублей. Всего же с начала программы по всей России право на материнский капитал получили почти семь миллионов российский семей.



Несмотря на очевидные положительные результаты этой меры господдержки семей, находятся те, кто предлагает ее отменить. Так, в понедельник, 13 марта, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов выступил с предложением отказаться от выплаты материнского капитала, заменив его на ежемесячные пособия.

Однако коллеги парламентария отнеслись к его идее весьма скептически. Как отметил председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, инициатива об отмене маткапитала представлена в дискуссионном порядке и нуждается во всестороннем анализе для определения тех рисков, которыми она чревата. "Авторы идеи убеждены, что идея маткапитала себя изжила. На мой взгляд, это не так – просто ее необходимо адаптировать к нынешним реалиям, исходя из демографической ситуации в каждом регионе", – сказал парламентарий.

По мнению Нилова, программа в целом показала себя с положительной стороны, позитивно повлияв на ситуацию с рождаемостью в стране. В то же время он отметил, что демографическая ситуация по стране разнится от региона к региону, и однозначно сохранять маткапитал нужно в тех из них, где имеется потребность в увеличении рождаемости. "Причем, возможно, в большем объеме, чем установлено сейчас", – подчеркнул депутат.





В свою очередь, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что крайне озадачен предложением об отмене маткапитала. "Отказаться от этого – значит перечеркнуть целую страницу в нашей новейшей истории, уничтожить программу, ставшую одним из 10 самых успешных проектов последних лет, позволившую нам за долгие годы приблизиться к хорошей рождаемости", – прокомментировал ситуацию корреспонденту Dni.Ru парламентарий.

По его словам, программа, конечно же, может нуждаться в каких-то коррективах и поправках. "Но заявление о том, что маткапитал себя якобы не оправдал, а значит, его необходимо заменить, лично я считаю не соответствующим действительности", – сказал он.

Кроме того, Морозов убежден, что как и любая законодательная инициатива, идея об отмене маткапитала и замене его ежемесячными выплатами нуждается в тщательном анализе. "Мы должны все взвесить, обдумать, а потом уже обсуждать", – считает депутат Госдумы.

При этом он отметил, что маткапитал и ежемесячные выплаты – это две совершенно разные вещи, которые оказывают отличное друг от друга действие на социальную ситуацию в стране. "Обсуждать замену одной меры соцподдержки на другую нужно лишь после огромной работы аналитиков, финансовых вычетов, исследований социологов, психологов, медиков и прочих специалистов", – резюмировал депутат.





Политологи также скептически относятся к данной инициативе. "Я категорически не согласен с тем, что маткапитал себя не оправдал", – заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, говорить о положительной демографической динамике еще 10 лет назад было невозможно, теперь же благодаря маткапиталу она стала реальностью. "Поэтому мне представляется, что подобные инициативы не совсем правильны", – подчеркнул эксперт в комментарии для Dni.Ru.

При этом Данилин уверен, что ежемесячные выплаты не смогут стать полноценной альтернативой материнскому капиталу из-за своей гораздо меньшей социальной эффективности. "Необходимо понимать, что эти ежемесячные выплаты, скорее всего, будут просто проедены, что вряд ли даст какой-то положительный эффект в общем плане, разве что разгонит инфляцию", – считает аналитик.

Стоит отметить, что предложение заменить маткапитал ежемесячными выплатами уже прокомментировали в правительстве. Так, глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что такие регулярные дотации обойдутся бюджету в гораздо большую сумму, чем маткапитал. "Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры", – сказал он.

При этом он напомнил, что главная задача маткапитала – это стимулирование рождаемости, а не поддержка семьи, и призвал авторов инициативы не путать два этих понятия. "Если идет речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты. Не надо вообще мыслить – это странное мышление в логике того, что одно на другое заменить. Нельзя менять. А расчеты будем смотреть", – резюмировал министр.

Межтем россияне неоднозначно восприняли идею замены маткапитала выплатами пособий, свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости". Так, 47% респондентов считают, что властям лучше поддерживать семьи с детьми с помощью материнского капитала. Порядка 41% высказались за замену мат.капитала на ежемесячные пособия. Еще 12% россиян считают, что можно снизить размер материнского капитала и выплачивать при этом ежемесячные пособия. В опросе приняли участие более 16 тысяч граждан.