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Россия готовит новое потрясение для Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Xinhua/Un /Amanda Voisard
Россия может пойти на запрет ввоза в страну всей белорусской говядины. В Россельхознадзоре опасаются, что мясо не подвергается достаточному контролю со стороны производителей и содержит опасные бактерии.
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Российское ведомство готово пойти на крайние меры. В Россельхознадзоре сомневаются, что в Белоруссии проверяют говядину на наличие листерий – бактерий, которые вызывают опасные заболевания у человека. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, анализ поступающей продукции говорит о том, что белорусская говядина не подвергается достаточному ветеринарному контролю.

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В частности, с 12 января по 8 февраля 2017 года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината и в замороженном мясе предприятия "Полесье". Такие же нарушения были выявлены в продукции мясокомбината "Кошелево" и Оршанского мясокомбината. Опасные бактерии, сальмонеллы, нашли и в мясе белорусских кур – это касается продукции племзаводов "Белорусский" и "Дубравский бройлер".

В Белоруссии пока никак не прокомментировали возможный запрет на ввоз в Россию говядины, но, очевидно, что для президента страны Александра Лукашенко это станет очередным неприятным сюрпризом. Только накануне, 7 февраля, он призвал Россию отказаться от решений, усложняющих диалог Москвы и Минска. Так президент прокомментировал общий фон взаимодействия двух стран и директиву Роскомнадзора, запрещающую поставки говядины из Минской области в Россию.

Лукашенко предложил российской стороне досконально разобраться в ситуации и проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры. "Зачем же вы закрываете прежде, чем разобраться? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса - закрывайте полностью страну", – сказал Лукашенко и добавил, что Россия запретила поставки мяса, не проверив его. "Без проверки закрываете. Я настаиваю, чтобы проверка была", – подчеркнул он.

Отношения Москвы и Минска переживают нелучшие времена. 6 февраля 2017 года Роскомнадзор запретил ввоз в Россию нескольких десятков тонн говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях.  За несколько дней до этого ФСБ России объявила о введении пограничного режима с Белоруссией, после чего в Минске заявили, что Москва приняла это решение без уведомления и вопреки всем договоренностям.

На большой пресс-конференции в Минске 3 февраля Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти слова назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.

Такого же мнения придерживается и глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Накануне он выразил уверенность в том, что лидеры Белоруссии и России смогут договориться.  "Во главе обеих стран стоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык", – сказал он.

Автор: Александр Комаров8 февраля 2017, 16:54

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