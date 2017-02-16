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Экономика

Лукашенко нашел неожиданную замену России

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел замену поставляемой из России нефти. Новым источником черного золота для Минска стал Иран, сообщает международное информационное агентство Reuters.
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Как сообщили источники издания, белорусская государственная компания "Белоруснефть" закупила 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании. При этом загрузка нефтяных танкеров якобы может начаться уже в последних числах февраля.

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По мнению экспертов, поиск новых источников для получения черного золота является логичным шагом белорусского руководства после резких заявлений президента Лукашенко, раскритиковавшего Москву за ее энергетическую политику по отношению к Минску. Тем не менее объем в 80 тысяч тонн – это ничтожно малое количество по сравнению с 24 миллионами тонн нефти, которые Белоруссия ранее получала от России.

Однако Лукашенко намерен не только покупать нефть у Ирана, но и совместно с этим государством участвовать в разработке тамошних месторождений. "Белоруснефть" – хорошая компания с передовыми технологиями. В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иран – договариваемся", – заявил несколько дней назад глава белорусского государства.


Несмотря на это, аналитики  крайне скептически смотрят на поползновения Минска в сторону Тегерана. Так, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника в комментарии изданию EADaily, в любом случае замещение российской нефти иранскими источниками совершенно не реализуемо.

Ранее Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, где рассказал журналистам о нынешнем уровне взаимоотношений Минска и Москвы. Помимо прочего, глава белорусского государства резко раскритиковал намерения России сократить поставки черного золота в страну. "Договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом до 16, вроде бы, хотят, а вообще 12 будем поставлять. Но мы же подписали (договор. – Прим. ред.)", – заметил белорусский лидер.

При этом он добавил, что Белоруссия вполне может обойтись без российской нефти. "Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – гордо заявил Лукашенко.


Ситуацию прокомментировал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Москва сокращает поставки нефти Минску из-за задолженности белорусской стороны по газу. "Мы исходим из того, что графики на третий квартал будут ниже, чем предполагалось, исходя из следующей позиции: это связано и с неоплатой за поставленный газ, и недопоставками нефтепродуктов", – подчеркнул он.

Автор: Иван Поляков16 февраля 2017, 17:46

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