Лукашенко нашел неожиданную замену России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел замену поставляемой из России нефти. Новым источником черного золота для Минска стал Иран, сообщает международное информационное агентство Reuters.

Как сообщили источники издания, белорусская государственная компания "Белоруснефть" закупила 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании. При этом загрузка нефтяных танкеров якобы может начаться уже в последних числах февраля.

По мнению экспертов, поиск новых источников для получения черного золота является логичным шагом белорусского руководства после резких заявлений президента Лукашенко, раскритиковавшего Москву за ее энергетическую политику по отношению к Минску. Тем не менее объем в 80 тысяч тонн – это ничтожно малое количество по сравнению с 24 миллионами тонн нефти, которые Белоруссия ранее получала от России.



Однако Лукашенко намерен не только покупать нефть у Ирана, но и совместно с этим государством участвовать в разработке тамошних месторождений. "Белоруснефть" – хорошая компания с передовыми технологиями. В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иран – договариваемся", – заявил несколько дней назад глава белорусского государства.





Несмотря на это, аналитики крайне скептически смотрят на поползновения Минска в сторону Тегерана. Так, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника в комментарии изданию EADaily, в любом случае замещение российской нефти иранскими источниками совершенно не реализуемо.

Ранее Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, где рассказал журналистам о нынешнем уровне взаимоотношений Минска и Москвы. Помимо прочего, глава белорусского государства резко раскритиковал намерения России сократить поставки черного золота в страну. "Договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом до 16, вроде бы, хотят, а вообще 12 будем поставлять. Но мы же подписали (договор. – Прим. ред.)", – заметил белорусский лидер.

При этом он добавил, что Белоруссия вполне может обойтись без российской нефти. "Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – гордо заявил Лукашенко.





Ситуацию прокомментировал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Москва сокращает поставки нефти Минску из-за задолженности белорусской стороны по газу. "Мы исходим из того, что графики на третий квартал будут ниже, чем предполагалось, исходя из следующей позиции: это связано и с неоплатой за поставленный газ, и недопоставками нефтепродуктов", – подчеркнул он.

