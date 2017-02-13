Как меньше платить за отопление

"Новогодним подарком" для некоторых россиян стали коммунальные счета в январе. За теплоснабжение им пришлось отдать в полтора раза больше. Причина в нежелании жильцов устанавливать общедомовые приборы учета.

Правительство установило повышающий коэффициент еще летом 2016 года. Об этом неоднократно сообщалось в прессе, были комментарии специалистов. Указывалось, что коэффициент на теплоснабжение будет применяться при отсутствии общедомовых счетчиков – если существует техническая возможность их установки.

И, тем не менее, в начале года потребители буквально завалили управляющие компании жалобами и вопросами по поводу изменения сумм в квитанциях. А дело в том, что многие жильцы не используют свои возможности. Они продолжают платить за отопление по нормативу с повышающим коэффициентом, не веря в экономию и не желая возиться с оформлением документов.

Тем временем, использование общедомовых счетчиков выгодно потребителям, и их установка окупается в течение нескольких месяцев. Если же в многоквартирном доме потребление тепла по счетчику выше, чем утвержденный норматив – значит, в здании нелады с энергоэффективностью. Тут уже надо внести соответствующие изменения в планы капитального ремонта дома.

Как же меньше платить за отопление? Для этого собственникам жилья необходимо на общем собрании принять решение об установке общедомовыхсчетчиков. Если же это технически невозможно, то получить соответствующий акт. Сделать это не поздно и сейчас – тогда потребителям будет сделан перерасчет. Словом, все зависит только от желания и активности жильцов. Ведь согласно Федеральному закону № 261-ФЗ, ответственность за установку приборов учета несет не управляющая компания, а собственники жилья.