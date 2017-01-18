Кто платит за тепло в Забайкалье

В конце декабря 2016 года в Сибирском федеральном округе произошло знаковое событие, так или иначе способное изменить жизнь всех, кто живет за Уралом. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, заявив, что считает свое решение непопулярным, но экономически целесообразным.

Причин для повышения тарифов было несколько, основной же стала изношенность тепловых сетей. Этот износ, по официальным данным, уже превысил 70%. Понятно, что сети нуждаются в ремонте, остается один способ решить наболевший вопрос – повышение тарифов для населения. ​Похожая ситуация сложилась и в другом сибирском регионе – Забайкальском крае. В его столице Чите износ коммунальных сетей достиг той же цифры. А принятие новосибирским губернатором непопулярного решения совпало с разгоревшейся в Чите информационной войной, объявленной местными олигархами и ПАО "ТГК-14".

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

Поводом к десяткам публикаций и телевизионных сюжетов стала попытка энергетиков поднять тарифы для юридических лиц до экономически обоснованного уровня. Рост тарифа на тепло для бизнеса совпал с изменением правил начисления оплаты за отопление. И первоначально все контролирующие органы согласились с доводами энергетиков. Позже, после травли теплоснабжающей организации в СМИ, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отменила это решение. С 1 января 2017 года рост тарифа на тепло для бизнеса и бюджетных организаций снижен с 35 до 7,1%. Видимо, у бизнеса нашлись веские аргументы для губернатора.

​Но снижение роста тарифов проблему не решило. Скорее задвинуло ее на второй план. Ведь известно, что если на сцене висит ружье, оно обязательно выстрелит. А такое ружье, как перекрестное субсидирование оплаты услуг по отоплению, не просто выстрелит, а грохнет так, что мало не покажется никому. Особенно, населению Читы.

​Дело в том, что существующее перекрестное субсидирование в Забайкальском крае противоречит федеральному законодательству. И поэтому региональной власти необходимо предпринимать действия по отмене такого субсидирования и выравниванию тарифа, который должен быть единым и для юридических, и физических лиц. Это повлечет за собой увеличение платежей за потребленные услуги для населения, но, в конечном итоге, это же положительно скажется и на развитии малого бизнеса в Забайкальском крае. Для предпринимателей снижение тарифа – это возможность развивать свой бизнес в регионе.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ



Как показывает практика в отмене перекрестного субсидирования есть и свои плюсы. Например, в соседней Бурятии, его отменили еще в 2005 году. Там уровень тарифа одинаковый для юридических и физических лиц. По данным статистики, только за последние четыре года в республике наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа предприятий с 18 945 до 20 309. В Забайкалье же в 2010 году их было 16 605, в 2014 году количество сократилось до 16 515. Возможно, именно отмена перекрестного субсидирования даст толчок развития бизнесу в Забайкальском крае.

Не помешает это и теплоэнергетикам. Например, в 2015 году в региональном бюджете было предусмотрено субсидирование на компенсацию затрат ПАО "ТГК-14" по теплоснабжению потребителей и существовало перекрестное субсидирование. Забайкалье регион дотационный, к тому же ситуация усугубилась кризисными проявлениями в экономике. Долг бюджетной сферы за предоставленные услуги по состоянию на январь 2017 года составляет 56 миллионов рублей. За два предыдущих года компания получила из бюджета Забайкальского края 41 миллион рублей, или 6 процентов от запланированных субсидий на компенсацию затрат компании по теплоснабжению потребителей. Как следствие это привело к росту кредитного портфеля, который сейчас приблизился к 4 миллиардам рублей. Только обслуживание кредитов ежегодно обходится компании в 400 миллионов рублей.

С другой стороны, при отмене перекрестного субсидирования региональной власти необходимо будет повысить меры социальной поддержки для малообеспеченных слоев населения. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение в регионе с резко континентальным климатом, где температура зимой опускается до минус 30 градусов, необходимо предусмотреть компенсацию затрат на теплоснабжение потребителей ПАО "ТГК-14". Например, в Новосибирске планируют разработать механизм компенсации оплаты за тепло горожанам уже в первом квартале текущего года.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?



Как видно, перекрестное субсидирование своего рода палка о двух концах. Его отмена – мера непопулярная, но это очень выгодное решение для властей края и бизнеса. На форуме Торгово-промышленной палаты Забайкальского края 30 ноября 2016 года открытым текстом было заявлено, что бизнес не должен платить за население, пусть читинцы платят, также, как и предприниматели.

Наверное, время покажет, сможет ли бизнес "додавить" власть, чтобы переложить бремя перекрестки на население. И приведет ли отмена перекрестного субсидирования к созданию конкурентной среды, к снижению цен на товары и услуги, к развитию инфраструктуры региона, созданию новых рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы. Или у местных олигархов появится по еще одному дому за границей. Рядовым читинцам остается только ждать. Хотя рядовые новосибирцы ждать не захотели. В конце декабря в столице Сибирского федерального округа прошел один митинг против повышения тарифов на ЖКХ. В конце января состоится второй.