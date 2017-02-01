Вопрос о пенсионном возрасте решен

В правительстве приняли принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Теперь ведутся дискуссии о конкретных параметрах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста больше не рассматривается на совещаниях в правительстве. Он уже решен, теперь обсуждение перешло в техническую плоскость, сообщает газета "Известия".

В частности, определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Также на повестке дня стоит вопрос, когда официально объявить о решении. Вероятно, это произойдет в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

Эксперты считают, что соответствующее заявление будет связано с публикацией основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития. Документ разрабатывается Центром стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина.

Фото опубликовано Lev Garamov (@garamovlev) Янв 30 2017 в 1:31 PST

"Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну могут обнародовать в этом году, а другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года", – отметил близкий к правительству источник.

По словам представителей исполнительной ветви власти, социальный блок правительства продолжит выступать против повышения пенсионного возраста. Однако уже ясно, что принципиальное решение принято. Теперь главная задача – провести точные расчеты.

Фото опубликовано SaniyatA (@saniyatali) Янв 27 2017 в 2:39 PST

В соцблоке считают необходимым оставить разницу в возрасте выхода на пенсию у мужчин и женщин в пять лет, но не все экспертное сообщество с этим согласно. "Лучшая зарубежная практика свидетельствует о правильности подхода выравнивания пенсионного возраста для мужчин и для женщин", – отметил директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров.

По словам источника, близкого к финансовому блоку, нынешняя система лишена демографического смысла. "Во-первых, средняя продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция ушла в прошлое", – подчеркнул он.