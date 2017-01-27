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Экономика

Россияне выбрали приемлемый размер пенсии

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Sukhorukov
Россияне рассказали социологам о том, какой размер пенсии они считают приемлемым. Как оказалось, почти треть жителей страны согласны в старости получать выплаты до 15-20 тысяч рублей в месяц.
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Опрос провели специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ). Самым популярным приемлемым размером пенсии оказалась цифра в 20-30 тысяч рублей – такой ответ дали 36,5% респондентов. Вторым по популярности ответ стал "15-20 тысяч рублей" – этот показатель в качестве приемлемого уровня пенсии выбрали 28,1% россиян.

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Каждый десятый участник (11,4%) заявил, что его удовлетворила бы пенсия в 10-15 тысяч рублей. Еще 22,7% респондентов сочли приемлемой ежемесячную выплату в размере 30-40 тысяч рублей и больше, передает газета "Известия".

По мнению ректора РГСУ Натальи Починок, на полученные данные в значительной степени повлиял нынешний уровень средней пенсии – порядка 13,5 тысячи рублей. "Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно", – заявила она.

Эксперты же выразили мнение, что россияне ориентируются на весьма высокий уровень пенсии, если рассматривать полученные показатели с учетом коэффициента замещения от нынешних зарплат. "На фоне размера средней зарплаты по стране ожидания по пенсии в размере 20–30 тыс. рублей выглядят вполне логичными и соответствуют довольно высокому коэффициенту замещения", – считает Управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Напомним, средний размер пенсии в 2017 году в середине января озвучила  вице-премьер правительства России Ольга Голодец. По ее словам, этот показатель будет зафиксирован на отметке в 13,6 тысячи рублей. Как писали Dni.Ru, эти социальные выплаты превысят размер прожиточного минимума примерно на 60%.

Автор: Евгений Мышко27 января 2017, 08:35

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