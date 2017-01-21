Пенсиям россиян предрекли новое понижение

Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров.

Несмотря на то, что правительство вернулось к практике индексации пенсий по уровню реальной инфляции, показатель реальных выплат по-прежнему будет уменьшаться. "Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим", – цитирует РИА Новости министра труда России Максима Топилина. Подобная тенденция, по его оценке, сохранится в течение трех лет.

Глава Минртруда рассказал, что в России 30 миллионов неработающих пенсионеров и десять миллионов работающих. Именно за счет того, что последним пенсия не будет индексироваться общий показатель будет незначительно уменьшаться.

Возглавляющий Пенсионный фонд России Антон Дроздов рассказал, что в России пенсия составляет 35,2% от средней зарплаты по стране. Как рассказывал ранее сам Топилин, индексация пенсий работающим пенсионерам по-прежнему ведется, однако на руки они получают меньше. Чтобы получить пенсию целиком им придется уволиться.

"Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на руки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается", – отметил министр труда и социальной защиты. О том, как изменится система выплаты пенсий в 2017 году рассказывали ранее Dni.Ru.

Страховые пенсии пересчитают в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственные, в том числе и социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума, пообещал Антон Дроздов. Выплаты неработающим пенсионерам возрастут с февраля.

