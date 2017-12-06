Интернет-магазины предупредили россиян о новогоднем коллапсе
Проблемы с приобретением подарков в онлайн-магазинах могут возникнуть перед Новым годом. Доставка может осуществляться с задержкой. Причина – новые требования Федеральной таможенной службы (ФТС) по оформлению посылок.
Эксперимент ФТС решила провести с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018-го. Как следует из приказа, подписанного руководителем службы Владимиром Булавиным, на это время устанавливается новый порядок прохождения таможни для товаров личного пользования.
В ведомстве утверждают: новый порядок необходим, чтобы повысить эффективность таможенного контроля. В ФТС поясняют: таможенники на складах временного хранения будут осматривать все товары из посылок с помощью рентгеновской техники. А назначенные сроки эксперимента связаны с "доработкой программных средств".
Детальные пояснения клиенты могут найти на сайтах служб доставки СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. По их данным, таможню пройдут только отправления, по которым предоставлены ИНН получателя и интернет-ссылки на каждый товар в заказе. До сих пор эти данные при растаможивании покупок не требовались.
пишем письма, загадываем желания: скоро #Новый_Год pic.twitter.com/GCUgJTlSHc— Inga Okolesova (@happywo55746323) 27 ноября 2017 г.
Издание "Ведомости" приводит комментарий директора Boxberry International Марата Артуганова. По его словам, требование предоставить ИНН понятно – это позволит государству контролировать покупки в иностранных интернет-магазинах и отслеживать уплату налогов. Также, по его мнению, ужесточение направлено на борьбу с нелегальной торговлей: некоторые люди закупают небольшие партии товаров для перепродажи под видом посылок для личных целей.
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