Интернет-магазины предупредили россиян о новогоднем коллапсе

Службы доставки зарубежных интернет-магазинов предупредили россиян о возможном коллапсе перед новогодними праздниками. Это связано с новыми таможенными правилами.

Проблемы с приобретением подарков в онлайн-магазинах могут возникнуть перед Новым годом. Доставка может осуществляться с задержкой. Причина – новые требования Федеральной таможенной службы (ФТС) по оформлению посылок.

Эксперимент ФТС решила провести с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018-го. Как следует из приказа, подписанного руководителем службы Владимиром Булавиным, на это время устанавливается новый порядок прохождения таможни для товаров личного пользования.

В ведомстве утверждают: новый порядок необходим, чтобы повысить эффективность таможенного контроля. В ФТС поясняют: таможенники на складах временного хранения будут осматривать все товары из посылок с помощью рентгеновской техники. А назначенные сроки эксперимента связаны с "доработкой программных средств".

Детальные пояснения клиенты могут найти на сайтах служб доставки СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. По их данным, таможню пройдут только отправления, по которым предоставлены ИНН получателя и интернет-ссылки на каждый товар в заказе. До сих пор эти данные при растаможивании покупок не требовались.

Издание "Ведомости" приводит комментарий директора Boxberry International Марата Артуганова. По его словам, требование предоставить ИНН понятно – это позволит государству контролировать покупки в иностранных интернет-магазинах и отслеживать уплату налогов. Также, по его мнению, ужесточение направлено на борьбу с нелегальной торговлей: некоторые люди закупают небольшие партии товаров для перепродажи под видом посылок для личных целей.