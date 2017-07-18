Володин выступил за урегулирование интернет-торговли

Министерству финансов необходимо скорее рассмотреть вопрос о введении налогов на зарубежные онлайн-покупки. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018–2020 годы.

Председатель Госдумы обратил внимание участников слушаний на то, что президент Владимир Путин дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с электронной торговлей. "Хотел бы обратить внимание министерства финансов", – сказал Володин после выступления главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Парламентарий сообщил, что вследствие невведения налога на зарубежные интернет-магазины государство в прошлом году потеряло 60 миллиардов рублей, в этом, 2017 году недосчитается 84 миллиарда, а в 2018-м – 134 миллиарда рублей. Макаров ранее неоднократно выступал с инициативой налогообложения зарубежных онлайн-площадок.

"Мы потеряли несколько лет, а это эквивалент даже не той суммы, о которой говорил Андрей Михайлович Макаров, это, скорее всего, сумма более 200 миллиардов – то, что было потеряно", – сказал в ответ Вячеслав Володин. Невведение налога в том числе бьет по отечественным предприятиям в сфере интернет-торговли, подчеркнул спикер Думы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки о введении 18% НДС вместо таможенных пошлин на покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова раньше заявляла, что проект закона о регулировании торговли в интернете полностью согласован.

Известно, что введение налога поддержали российские интернет-магазины и, прежде всего, потому, что они работают с иностранными партнерами по бизнесу в неравных условиях. Более низкая цена товара в заграничных онлайн-магазинах стала причиной потери значительного количества покупателей российскими виртуальными торговыми площадками.

Как отмечают эксперты, если зарубежные магазины, занимающиеся онлайн-торговлей, будут платить НДС, то для них налогообложение возрастет в два раза: первый в своей стране, второй – в России. Нововведения не уравновесят НДС для российских и зарубежных продавцов, однако цены могут уравняться.



