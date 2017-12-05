В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в конце 2016 года средняя стоимость игрушки составляла 290 рублей. В октябре этого года она выросла до 322 рублей. Инфляция же в середине осени составила 2,7%.
Больше остальных подорожали пластиковые игрушки – на 17%, сообщает газета "Известия". Их средняя цена составляет 194 рубля. Следующими по росту цен идут мягкие игрушки – они подорожали на 9%, средняя цена – 450 рублей.
По мнению экспертов, стоимость детских игрушек подскочила из-за повышения качества изделий. Иностранные производители стали требовательнее относиться к безопасности, а отечественные – к качеству сырья, считает глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Специалисты рынка советуют обзавестись детскими подарками к Новому году уже сейчас, ведь к зимним праздникам цены традиционно возрастают. Как отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, под Новый год продавцам приходится использовать авиаперевозки. Это значительно дороже, чем наземная или морская логистика, и издержки отражаются на итоговой цене игрушки.
По данным Федеральной таможенной службы, больше всего игрушек в нашу страну завозят из Китая. За десять месяцев 2017 года было ввезено 153,3 тысячи тонн. Вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили: игрушки из Поднебесной зачастую не соответствуют техническому регламенту.
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