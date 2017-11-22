Какие продукты подорожают к Новому году

Эксперты успокоили россиян, заявив, что к Новому году продукты существенно не подорожают. Впрочем, стоимость товаров первой необходимости будет зависеть от оборотов торговых сетей и объемов их закупок.

Специалисты уверены: цены на алкоголь, в том числе на игристые вина не вырастут. Как подчеркнул глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, российское шампанское точно не подорожает.

"Есть такой сегмент – винные газированные напитки. Разливаются в такую же точно бутылку с точно такой же этикеткой. И зачастую потребитель, ориентируясь только на цену и невнимательно изучив контрэтикетку, думает, что покупает доступное шампанское, а на деле приобретает дешевый винный газированный напиток", – цитирует эксперта газета "Известия".



В целом, считают специалисты, продукты сильно не подорожают к Новому году. Их стоимость будет определяться размером оборотов торговых сетей и объемов их закупок. Как подчеркнул глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, это касается и мяса. В частности, введенный недавно запрет на импорт этого продукта из Бразилии не затронет рядовых покупателей.

Напомним, в начале ноября текущего года специалисты Росстата зафиксировали в России нулевой уровень инфляции. Ожидается, что в конце года показатель будет зафиксирован на отметке 2,7%.