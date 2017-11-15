Мы собрали самые интересные подарки на Новый год. Чтобы в конце декабря не бегать по торговым центрам, купите подарки прямо сейчас. Наступающий 2018 – год Собаки. Собака щедра, добра, заботится о благополучии других.

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