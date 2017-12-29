Москва раскусила блеф Порошенко

Заявления украинского президента о готовности покупать российский газ, если он будет дешевым и "честным", в Москве назвали блефом. И напомнили, что Киев и без того должен российской стороне около двух миллиардов долларов.

Украина готова покупать российский газ – "дешевый и честный, не коррупционный". Петр Порошенко во время поездки в Одесскую область 28 декабря заявил, что Киев готов возобновить закупки голубого топлива у России, несмотря на энергетическую независимость. Но только при определенных условиях.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный – пожалуйста", — сказал Порошенко.

По его словам, при соблюдении этих условий Киев рассмотрит вариант закупки углеводородного топлива у России, чтобы снизить тарифы для украинских граждан. Развивая эту мысль, Порошенко подчеркнул, что Украина "20 лет была на иголке коррупции и зависимости от российского газа". Однако Киеву удалось обеспечить справедливые цены и энергетическую независимость благодаря "решительным действиям".

Москва в ответ напомнила украинскому президенту, что газ, который Киев получает на реэкспортной основе, также является российским. И "победа" Киева заключается в том, что украинская сторона покупает его по более высокой цене.

"Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять пять миллиардов кубов газа. Даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объем, это около двух миллиардов долларов. Текущий сезон практически подошел к концу, в течение трех дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко просто готовит общественность", – заявил в интервью RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

По словам эксперта, раньше Украина "политически" обходилась без российского газа. Теперь этой истории приходит конец, а Порошенко надо сохранить лицо.