Москва раскусила блеф Порошенко
Украина готова покупать российский газ – "дешевый и честный, не коррупционный". Петр Порошенко во время поездки в Одесскую область 28 декабря заявил, что Киев готов возобновить закупки голубого топлива у России, несмотря на энергетическую независимость. Но только при определенных условиях.
"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный – пожалуйста", — сказал Порошенко.
По его словам, при соблюдении этих условий Киев рассмотрит вариант закупки углеводородного топлива у России, чтобы снизить тарифы для украинских граждан. Развивая эту мысль, Порошенко подчеркнул, что Украина "20 лет была на иголке коррупции и зависимости от российского газа". Однако Киеву удалось обеспечить справедливые цены и энергетическую независимость благодаря "решительным действиям".
Москва в ответ напомнила украинскому президенту, что газ, который Киев получает на реэкспортной основе, также является российским. И "победа" Киева заключается в том, что украинская сторона покупает его по более высокой цене.
Кровавый Педро #Порошенко, похоже, не просыхает...— ☀️ LEТ0...☀️ (@lET0__) 28 декабря 2017 г.
Оно существует в параллельной реальности... pic.twitter.com/r73L3k5Az3
"Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять пять миллиардов кубов газа. Даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объем, это около двух миллиардов долларов. Текущий сезон практически подошел к концу, в течение трех дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко просто готовит общественность", – заявил в интервью RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
По словам эксперта, раньше Украина "политически" обходилась без российского газа. Теперь этой истории приходит конец, а Порошенко надо сохранить лицо.
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