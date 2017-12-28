Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Петр Порошенко освободит граждан России только в обмен на украинских преступников, осужденных в нашей стране. Об этом заявил сам президент Украины, объясняя, почему из обмена пленными в последний момент исключили россиян.

15 арестованных на Украине россиян Порошенко намерен освободить только в обмен на осужденных в России украинцев. По словам украинского президента, он будет прилагать больше усилий, чтобы "вытянуть" своих сограждан "из российских тюрем, из Крыма".

"И ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", – цитирует президента Украины издание "Страна.ua".

Обмен пленными состоялся 27 декабря в районе КПП "Майорск". После полутора месяцев переговоров украинская сторона вместо обещанных 306 человек освободила 237. Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики взамен выпустили 74 пленных, передает РИА ФАН.

Изначально стороны договаривались провести обмен по формуле "306 на 74". Республики Донбасса свои обязательства практически выполнили. Лишь одна женщина – бывшая военнослужащая ВСУ – отказалась возвращаться на украинскую территорию.

В свою очередь Украина доставила к месту обмена лишь 237 человек. Представитель Порошенко Виктор Медведчук объяснил это тем, что часть людей были освобождены из мест заключения ранее, а другие якобы отказались возвращаться в республики Донбасса. Также, по словам Медведчука, из списка исключили граждан России, которых "по действующей международной конвенции можно передать только по линии МИДа".

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" – один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. Последние 14 месяцев обмен не проводился. Ранее людей освобождали небольшими группами, так что проведенная накануне операция стала самой крупной за историю конфликта.