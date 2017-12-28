Тонущий Порошенко прогнулся под Россию

Президент Украины Петр Порошенко резко изменил политический курс. Развал экономики и протесты по всей стране заставили его заговорить о возможности покупки российского газа.

Украинский лидер, некогда державший принципиальную позицию в вопросе по экспорту голубого топлива, прогнулся под тяжестью обстоятельств. Судя по всему, экономика Незалежной находится в таком состоянии, что руководство страны даже рассматривает возможность сотрудничества с Россией.

Стоит отметить, что Порошенко еще пытается навязать свои условия Москве, но уже готов к переговорам. Громкое заявление политик сделал во время выступления в Одесской области. "Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – тогда пожалуйста", – цитирует президента Украины ТАСС.

Не мог не упомянуть Порошенко и режим одного из своих предшественников, Виктора Ющенко. Он заявил, что газовый контракт, заключенный в 2009 году между Украиной и Россией, был подписан преступным путем.

Напомним, что Киев отказался закупать газ у Москвы в 2015 году. Украинский "Нафтогаз" получил прямой запрет на импорт российского голубого топлива от руководства страны.

Порошенко настаивал на том, что "Газпром" намеренно завышает цены. Украинские чиновники даже пыталась подать в суд на российскую компанию, но пока успеха не добились.