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Экономика

Путин объяснил повышение пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press
Решения о повышении пенсионного возраста в России не принято – успокоил граждан страны президент. На большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на волнующий миллионы россиян вопрос.

Продолжение: Путин: Песков "по блату микрофон всем раздает"
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Президент подчеркнул, что возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, и не должно быть шоковым. Очевидно, что такое решение рано или поздно принимать придется – такой вывод можно сделать из слов Путина.

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Глава государства назвал этот вопрос очень чувствительным, а для принятия окончательного решения нужны тщательные расчеты. При любом варианте повышение пенсионного возраста не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, отметил президент.

Месяц назад глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, заявив, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Он пояснил, что единственный выход из этой ситуации – повышать пенсионный возраст. Только такой шаг, по утверждению экс-министра финансов, спасет образование, медицину и другие отрасли от дефицита средств.

Пенсионный фонд сразу же поспешил успокоить взволнованных граждан. Заявление Алексея Кудрина о нехватке денег на пенсии не соответствует действительности, заявили в фонде. "У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет – это гарантия наших социальных выплат", – сказали чиновники.

Тем не менее правительству придется прислушаться к рекомендациям экс-министра финансов и провести в стране непопулярные реформы. По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста становится неизбежным. В ином случае более 40 миллионов россиян рискуют просто остаться без пенсий.

На сегодняшнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой освещают 1 640 журналистов, и это на 203 больше, чем в 2016 году.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: она продолжалась 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В минувшем году общение Владимира Путина с представителями СМИ заняло 3 часа 50 минут.


Автор: Александр Комаров14 декабря 2017, 13:48

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