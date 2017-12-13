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Экономика

Государство и бизнес маркируют сигареты

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Производители сигарет и некоторые торговые сети поддержали идею эксперимента по электронной маркировке табачной продукции.  Пилотный проект позволит обеспечить проверку подлинности сигарет и закрыть доступ в Россию контрафакта.
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Добровольный эксперимент пройдет с 15 января по 31 декабря 2018 года, постановление правительства о его проведении было опубликовано на сайте кабинета министров на прошлой неделе. Оператором информационной системы выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".

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Минпромторг до 15 декабря должен разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента, его план-график и требования  к обеспечению защиты информации.

Крупнейшие производители табачной продукции готовы принять участие в эксперименте. "Мы полностью поддерживаем выбранный правительством формат конструктивного взаимодействия государства и бизнеса. В контексте развития цифровой экономики, подобный подход позволит найти и реализовать максимально эффективное, современное техническое решение, отвечающее задачам государства и учитывающее производственные особенности табачной отрасли", – заявил вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко.

Руководитель отдела "БАТ Россия" по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максим Курганский рассказал, что сейчас компания изучает и сравнивает технические решения по маркировке, доступные в России и других странах.

Торговые сети тоже не против участия в эксперименте. Во всяком случае, в X5 Retail Group и Metro заявили о согласии. "Это хорошая возможность оценить со стороны бизнеса проблематику реализации подобных систем, перспективы их применения и возможности, которые имеют системы маркировки и идентификации. Детали будут определены после выхода методических рекомендаций", – отметил представитель ретейлера.

Пока не совсем понятно, как и чем именно будет помечаться табачная продукция. Есть три варианта маркировки: RFID-метки, использовавшиеся при маркировке меховых изделий; ЕГАИС, работающая в сфере алкогольной продукции и популярный в последние годы QR-код, сообщает Агентство экономической информации ПРАЙМ.

По мнению некоторых производителей сигарет, наиболее перспективным решением может стать система, использующая формат маркировки, наносимый непосредственно на упаковку в процессе производства с возможностью прослеживать продукцию и агрегировать данные по всей цепочке поставок от завода до конечного потребителя.


Автор: Александр Комаров13 декабря 2017, 14:21

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