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Общество

Россиянам разрешили требовать денег с курящих соседей

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Верховный суд признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред, причиненный им курящими на балконе соседями. Такое решение было принято после рассмотрения двухлетней жалобы жителей Новосибирска.
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"Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям", – цитирует РАПСИ текст нового постановления Верховного суда. 

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Такое решение было принято в ходе двухлетнего разбирательства жителя Новосибирска с соседом-курильщиком. Пострадавший жаловался, что он и его ребенок на протяжении пяти лет вынуждены вдыхать табачный дым из-за того, что живущий рядом мужчина курит на балконе. 

Истец требовал компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а ответчик, в свою очередь, настаивал, что имеет право курить в своей квартире. Районный и областной суды встали на сторону любителя табака. 

Одним из аргументов в пользу курильщика было то, что основанием для компенсации не может быть субъективное восприятие запаха сигарет. Однако Верховный суд не согласился с этими выводами, напомнив, что по законодательству каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. В итоге ответчика обязали выплатить истцу моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей.  

29 ноября 2017, 14:39

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