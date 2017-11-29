Россиянам разрешили требовать денег с курящих соседей

Верховный суд признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред, причиненный им курящими на балконе соседями. Такое решение было принято после рассмотрения двухлетней жалобы жителей Новосибирска.

"Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям", – цитирует РАПСИ текст нового постановления Верховного суда.

Такое решение было принято в ходе двухлетнего разбирательства жителя Новосибирска с соседом-курильщиком. Пострадавший жаловался, что он и его ребенок на протяжении пяти лет вынуждены вдыхать табачный дым из-за того, что живущий рядом мужчина курит на балконе.

Истец требовал компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а ответчик, в свою очередь, настаивал, что имеет право курить в своей квартире. Районный и областной суды встали на сторону любителя табака.

Одним из аргументов в пользу курильщика было то, что основанием для компенсации не может быть субъективное восприятие запаха сигарет. Однако Верховный суд не согласился с этими выводами, напомнив, что по законодательству каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. В итоге ответчика обязали выплатить истцу моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей.