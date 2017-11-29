Россиянам разрешили требовать денег с курящих соседей
"Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям", – цитирует РАПСИ текст нового постановления Верховного суда.
Такое решение было принято в ходе двухлетнего разбирательства жителя Новосибирска с соседом-курильщиком. Пострадавший жаловался, что он и его ребенок на протяжении пяти лет вынуждены вдыхать табачный дым из-за того, что живущий рядом мужчина курит на балконе.
Истец требовал компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а ответчик, в свою очередь, настаивал, что имеет право курить в своей квартире. Районный и областной суды встали на сторону любителя табака.
Одним из аргументов в пользу курильщика было то, что основанием для компенсации не может быть субъективное восприятие запаха сигарет. Однако Верховный суд не согласился с этими выводами, напомнив, что по законодательству каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. В итоге ответчика обязали выплатить истцу моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей.
Вместо начинающей певицы в студии появилась Дана Борисова
Артистка должна банку более 700 тысяч долларов
Бывшая жена Армена Джигарханяна прокомментировала слухи
Бизнесвумен призналась в инцесте