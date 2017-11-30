Сколько россияне тратят на домашних питомцев

Эксперты составили рейтинг ко Всемирному Дню домашних животных, в котором выяснили, сколько наши соотечественники тратят на своих любимцев. Для этого исследовались данные с начала этого года и сравнивались с аналогичными показателями 2016-го.

Оказалось, что с января 2017 года число покупателей в онлайн-магазинах для животных выросло в шесть раз. Средний чек составил более 3,5 тысячи рублей.

Самым часто покупаемым товаром для домашних животных стал корм, особенно сухой. При этом спрос на еду для кошек и собак примерно одинаков. А вот витамины для домашних питомцев чаще покупают обладатели собак, сообщает ИА "Политика Сегодня" со ссылкой на исследование компании "Яндекс.Маркет".

Популярны у россиян и различные сопутствующие товары для питомцев, в частности, ошейники, переноски и одежда, а также лежаки. А вот за гигиеной питомца лучше следят владельцы собак, именно они активнее покупают шампуни и средства по уходу за шерстью и кожей своих четвероногих друзей. В среднем за раз покупатели платят за такие товары 730 рублей.

Напомним, в Министерстве финансов пообещали со следующего года рост реальных доходов россиян. В ведомстве заявили, что с 2018-го заработная плата учителей, врачей и представителей некоторых других профессий составит 200% от среднего уровня по стране.

Ранее в Министерстве экономического развития спрогнозировали скорый рост доходов россиян. В ведомстве не исключают, что к 2035 году граждане станут богаче в полтора раза.