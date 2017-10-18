Насколько россиянам увеличат пенсии в 2018 году

Пенсии в следующем году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год. Об этом в Госдуме сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Чиновник ранее отмечал, что в предыдущие годы индексацию пенсий неработающему населению осуществляли темпами более высокими, чем фактическая инфляция, за исключением одного года. Это было связано с тем, что повышение проводилось на плановый уровень инфляции.

По словам Силуанова, в 2018 году предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. "Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году", – цитирует его ТАСС. Силуанов добавил, что Министерство финансов считает более справедливыми принятые поправки в законодательство о том, что пенсии будут индексироваться на фактический уровень инфляции, то есть за предыдущий финансовый год.

Напомним, ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили, что средняя прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей. По данным ведомства, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил 13 657 рублей, а в 2018-м он может вырасти до 14 045 рублей.

Как писали Dni.Ru, гражданам, самостоятельно делающим дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, упростят сбор бумаг о переводе денег. В частности, это относится к копиям платежных документов с отметкой банка об исполнении.

На сегодняшний день россияне, делающие самостоятельные отчисления, должны предоставить в фонд копии платежных документов с отметкой банка об исполнении. При этом деньги можно перечислять самыми разными способами, в том числе онлайн.