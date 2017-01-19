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Как изменится пенсионная система в 2017 году

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В Пенсионном фонде России утверждают, что никаких радикальных событий в 2017 году не предвидится. По словам руководителей фонда, финансовое состояние пенсионной системы стабильно, а пенсии, как и раньше, будут выплачиваться точно в срок и в полном объеме.
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В 2017 году индексация пенсий вновь производится без каких-либо ограничений, по закону: страховые пересчитают в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственные, в том числе и социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов. 

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Он уточнил, что, как и в 2016 году, индексации подлежат только выплаты неработающих пенсионеров. Их пенсии вырастут с февраля. Для тех, кто продолжает трудиться, размер обеспечения в феврале пересматриваться не будет. Однако им, как обычно, пересчитают пенсии в августе в зависимости от размера заработной зарплаты. В случае если пенсионер прекратит работать, сумма его выплаты будет увеличена с учетом всех "пропущенных" индексаций.  

Прибавку "растянут" на полгода

По предварительным подсчетам Росстата, потребительские цены в России в 2016 году выросли на 5,4%. В связи с этим новая стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4%. Таким образом, с 1 февраля он составит 78 рублей 28 копеек. Соответственно, пенсии повышаются в 1,054 раза, потому что все виды страховых пенсий привязаны к этому коэффициенту.

Примечательно, что эта прибавка коснется всех неработающих пенсионеров – около 30 миллионов человек. Кроме того, она полагается примерно 440 тысячам неработающих военных пенсионеров, получающих вторую "гражданскую" пенсию, за исключением фиксированной выплаты к ней.

Средний размер страховой пенсии без учета фиксированной выплаты увеличится на 384 рубля. При этом страховая пенсия по старости возрастет в среднем на 400 рублей, по инвалидности – станет больше на 160 рублей, по случаю потери кормильца – на 315 рублей. Размер фиксированной выплаты также индексируется с коэффициентом 1,054. С 1 февраля пересчитают и социальные выплаты.

Вторая волна повышения будет в апреле. Пенсии "доиндексируют" еще на 0,4%, суммарное увеличение составит 5,8%. Помимо пенсии и регулярных социальных выплат, до 28 января 2017 года российские пенсионеры смогут получить единовременно пять тысяч рублей. Эта компенсация за 2016 год положена тем, кто постоянно проживает на территории России и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через "Почту России" или другую организацию.

Пенсионная формула

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных балла. Максимальное количество последних, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты обеспечения при расчете накопительной пенсии в 2017 году увеличился. Теперь он составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Глава Пенсионного фонда напомнил, что мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год. Он подчеркнул, что речь идет не о "заморозке пенсий" и тем более не об "изъятии пенсионных накоплений". Это означает, что те 6% страховых взносов, которые могли быть направлены на накопительную пенсию, пойдут на формирование страховой. Таким образом, все страховые взносы, уплаченные работодателем за работника, по-прежнему будут участвовать в формировании его пенсии в полном объеме.

Судьба материнского капитала

Размер материнского капитала в этом году останется таким же, что и в предыдущем, и составит 453 тысячи рублей. Для вступления в программу у россиян есть еще два года. Для получения права на сертификат необходимо, чтобы второй или последующий ребенок в семье, благодаря которому возникает право на эту выплату, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Семья – участник программы по-прежнему может направить полученные средства на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование будущей пенсии матери, оплату товаров и услуг для детей-инвалидов.

По данным Пенсионного фонда, в 2017 году число пенсионеров увеличится с 43,3 миллиона до 43,9 миллиона человек. Это связано с естественным ростом числа пенсионеров в стране, сообщил глава фонда.

Основным видом пенсии в России в 2017 году по-прежнему будет страховая. Количество ее получателей составит 40 миллионов человек. Еще четыре миллиона получают пенсии по государственному обеспечению, добавил председатель правления ПФР.

Автор: Виталий Петров19 января 2017, 11:54

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