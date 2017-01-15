Россиянам повысят пенсии

Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей.

Сейчас средняя страховая пенсия в России – 13,2 тысячи рублей, сказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщал, что в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза. В феврале – на 5,4%. А в апреле еще на 0,%. Всего – на 5,8%.

Социальные пособия тоже станут выше на 5,4% с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях.

Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60% получателей.

Кроме того, стало известно, что Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости. "Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…" - заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.



По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".



