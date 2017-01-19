Курс рубля упал после слов Шувалова

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg. Биржи нервно отреагировали на его слова – курс национальной валюты заметно просел. Так, доллар подорожал до 60 рублей, евро – до 64, передает "Российская газета". При этом до заявления европейская и американская валюты дешевели на фоне растущей цены на нефть.

