Россиян ждет снижение пенсий

Накопительную часть пенсии, на которую имеют право застрахованные в соответствии с пенсионным законодательством россияне, будут рассчитывать по-новому с этого месяца. Соответствующие нормы прописаны в Федеральном законе "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год".

Так, начиная с этого месяца, период выплаты накопительной части пенсии составит 240 месяцев, а не 234, как ранее. Таким образом, срок продлен на полгода, а одними из первых последствия изменений в пенсионном законодательстве почувствуют женщины 1967 года рождения, выходящие на пенсию после 2022 года.

Как сообщил экономический обозреватель Денис Елаховский, прежде всего изменения в накопительной части пенсии ощутят на себе льготники, военнослужащие, а также жители северных регионов. "Основная масса почувствует эти изменения после 2022 года – и то если пенсионный возраст не будет увеличен", – заявил он. При этом экономист отметил, что с подобной системой расчета произойдет уменьшение пенсии россиян в реальном выражении.

В России пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. Страховая пенсия начисляется исходя из пенсионных баллов, которые ежегодно присваиваются работнику с учетом его страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Что касается накопительной пенсии, то за нее несут ответственность негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, от эффективности управления которых финансовыми средствами и зависит размер накопительной пенсии россиян.





Ранее в правительстве сообщили, что пенсии граждан в 2017 году будут проиндексированы в полном объеме, на что заложены соответствующие средства в бюджет государства. Точный размер индексации на данный момент неизвестен. Однако, как утверждают в кабинете министров, ее размер зависит от уровня инфляции. Сама же индексация должна быть произведена уже в феврале. При этом необходимо подчеркнуть, что получат ее только неработающие пенсионеры.

Также стоит отметить, что с нового года начался рост пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих. Как сообщается, он будет увеличиваться на шесть месяцев ежегодно, достигнув 63 лет для женщин и 65 для мужчин.





Кроме того, пенсионеры уже с девятого января начали получать обещанную им разовую выплату в размере пяти тысяч рублей. При этом гражданам для получения этих денежных средств не нужно писать никаких специальных заявлений в пенсионный фонд.



