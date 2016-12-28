Путин настроил россиян на позитивный лад

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на своей ежегодной пресс-конференции. В общении с журналистами глава государства, помимо прочего, уделил достаточно много внимания социально-экономическому развитию страны, отметив те положительные тенденции, которые можно наблюдать к концу этого года. Так, по его словам, за прошедший ноябрь впервые за время кризиса произошел рост валового внутреннего продукта (ВВП), а по итогам года его падение будет меньше, чем ожидалось, – всего лишь 0,5-0,6%.

В то же время Путин отметил увеличение заработной платы в реальном секторе экономики. "Это настраивает на позитивный лад", – сказал он. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по стране в этом году выросла до 38,59 тысячи рублей, что на 9% выше показателей прошлого года.

Кроме того, президент подчеркнул, что в 2016-м государство в полном объеме выполнило свои социальные обязательства перед гражданами, в том числе в плане пенсий. При этом вторая в этом году индексация пенсионных выплат будет заменена на единовременную выплату, на что из бюджета выделена колоссальная сумма – более 200 миллиардов рублей.

Несмотря на некоторые критические замечания в адрес этого решения, стоит сказать, что в целом пенсионеры от него только выигрывают. Дело в том, что единовременную выплату получат все без исключения 44 миллиона российских пенсионеров, включая работающих. В этом ее существенное отличие от индексации, которая полагалась бы только неработающим пенсионерам. Это значит, что государство слышит людей и не жалеет средств на то, чтобы поддержать их материально.

Сумма единовременной выплаты также выгодно отличает ее от обычной индексации. Ведь гораздо лучше получить пять тысяч рублей, чем типичные 200-500. Тем более что традиционное февральское повышение пенсий в следующем году никто не отменял.

Есть чему порадоваться и в сфере здравоохранения, бюджет которой составил в этом году более 2,6 триллиона рублей. Так, по всей стране продолжилось открытие новых медицинских учреждений, оснащенных самой современной техникой. Доказательством этого служит количество высокотехнологичных операций, проведенных в этом году в России. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, их число приблизилась к миллиону.

"Раньше люди вынуждены были выезжать за границу за такими операциями, теперь они могут сделать их у себя в стране".

Вместе с тем Россия смогла перейти практически на полное самообеспечение лекарствами и медицинскими препаратами. Благодаря политике импортозамещения на данный момент наша страна удовлетворяет около 70% потребности в медикаментах. При этом отечественные препараты зачастую не только качественнее, но и дешевле зарубежных аналогов.

Кроме того, открываются медицинские учреждения специфической направленности. Так, если восемь-десять лет назад в стране не было ни одного перинатального центра, то только за последние несколько месяцев их открылось сразу два – в Оренбурге и Челябинске. Новые учреждения будут играть важную роль в сохранении здоровья беременных женщин, что в целом положительно скажется на рождаемости.

Улучшению демографической ситуации также призван способствовать материнский капитал, который в этом году вновь был проиндексирован. При этом по сравнению с 2008-м его размер вырос практически в два раза, составив 475 тысяч рублей.

Кроме того, положительная ситуация сложилась и на рынке труда. Прогнозы некоторых экспертов еще в начале кризиса о том, что Россию ждет всплеск безработицы, очевидно, не оправдались. На ноябрь 2016 года показатели незанятости были предельно низкими – чуть более 5% от экономически активного населения, а общее количество безработных снизилось более чем на 7% по сравнению с показателями ноября 2015 года. При этом более 700 тысяч незанятых исправно и без задержек получали социальные пособия от государства.

Прошедшие 12 месяцев ознаменовались успехами и в образовательной сфере. По всей стране продолжилось открытие новых средних учебных и дошкольных учреждений, а очереди в них практически ликвидированы даже в самых проблемных регионах.

Однако главным событием здесь стало назначение на пост главы образовательного ведомства Ольги Васильевой. Большой патриот своего Отечества, она заявила о необходимости формирования новых подходов к развитию образования в России. По ее словам, в этом мы должны опираться прежде всего на свой исторический опыт, а не следовать по пути заимствований из западных стран. Слова министра нашли горячий отклик у общественности.

При этом Васильева неоднократно заявляла, что одной из основных ее задач на новом посту будет забота о преподавательском составе. Кроме того, она высказывалась за сохранение и развитие сельских школ, их материальной и технической базы.

"Приоритетом для меня являются учителя: их положение, их состояние, отношение к ним общества".

В целом социальная сфера демонстрирует неплохие тенденции и постепенно выходит из кризиса вместе с идущей на подъем экономикой. Впрочем, в правительстве всегда уделяли социальным вопросам повышенное внимание. Теперь же, когда перед Россией наметилась скорая перспектива выхода из рецессии, общественный сектор должен получить новый толчок к развитию.

Этому, в том числе, будет способствовать увеличение финансирования социальной отрасли. Так, субсидирование здравоохранения возрастет до более чем трех триллионов рублей в следующем году. "Федеральный бюджет на 2017 год будет действительно социальным", – заявила ранее замглавы правительства Ольга Голодец.