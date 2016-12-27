Что будет с пенсиями россиян в 2017 году

В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции.

В новом году индексация пенсий вернется к прежнему порядку. Это означает, что размер страховых выплат увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственных пенсий – с учетом прожиточного минимума.

Таким образом, социальные выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на 5,8% и составят 13 657 рублей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рубля вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

С 1 апреля также будут на 2,6% повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Средний размер выплат – 8 803 рубля. Средняя социальная пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.

У тех пенсионеров, которые работали в 2016 году, с августа будущего года будет увеличена страховая часть пенсии. Кроме того, в январе будущего года все пенсионеры получат единовременную социальную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, в 2017-м по-прежнему будет действовать мораторий на формирование пенсионных накоплений. Таким образом, 6% страховых взносов пойдут не в накопительную часть пенсии, а в формирование страховых выплат.

В новом году размер страхового взноса для обязательного пенсионного страхования составит 22%. При этом контролировать денежные отчисления работодателей будет не Пенсионный фонд, а Федеральная налоговая служба.