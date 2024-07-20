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Галеристка и художница Стася Лев: история женщины, покорившей мир искусства Востока и Запада

Галеристка и художница Стася Лев: история женщины, покорившей мир искусства Востока и Запада
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Стася Лев или Stasia Lev, как ее еще называют, талантливая художница, выдающаяся галеристка и обрадательница многочисленных арт-премий Сегодня она не только ключевая фигура в арт-индустрии, но и идейный вдохновитель и пример для многих талантливых женщин. Путь ее начался в России, но судьба привела в Китай и США.

В этом году Стася открыла успешную галерею в Шанхае, а до этого успела покорить американскую публику избирательных коллекционеров и любителей искусства с проектом STASIAS — галереей, открытой в Чикаго. Пример ее успеха – это яркая история о том, как занимаясь любимым делам и популяризируя искусство молодых авторов, зарабатывать и развиваться.

Получив степень магистра в области графического дизайна в России, Стася Лев уехала за мужем-бизнесменом в Китай и США. Часто в такой ситуации женщины теряются и не знают, чем себя занять. Но только не Стася Лев, которая поставила на творчество, начала писать свои картины и сумела убедить бизнес-партнеров вложиться в открытии галереи в Чикаго, а после и в Шанхае. Открытие проектов прошло на высшем уровне. На данный момент ее галереи современного искусства являются одними из трендсеттеров арт-рынка Востока и Запада. Американские художники, работы которых выставлены в галерее Шанхая, становятся призерами международных премий и входят в число главных участников международных арт-событий. Имея художественное образование, она умело сочетает в себе важные для галериста качества: видит талант и не боится рисковать.

Фото: пресс-служба

На основе своего большого кураторского опыта Стасе Лев удалось сделать важное открытие, которое перевернуло мир коммуникации между кураторами и художниками. Стасин приоритет — это глубокие личные связи с авторами работ. Через общение она старается понять, что именно хочет передать художник, как он видит будущую выставку, позиционирование, программу, открытие. Это очень важно, так как галеристу необходимо быть искренне заинтересованном не только в художественном произведении, но и в самом творце, познать его личность и восприятие мира. Тогда и выставка получится более глубокой, насыщенной и, безусловно, сможет привлечь к себе больше ценителей современного искусства и коллекционеров.

Фото: пресс-служба

Что касается студии в Чикаго, открытой в 2023 году, то ее можно смело назвать совершенно уникальным проектом, у которого нет аналогов. Стася придумала и открыла не просто арт-пространство STASIAS, а настоящее коммьюнити для художников, где они могут обменяться опытом, получить обратную связь и поддержку. Кстати, к идее организовать такое творческое семейное объединение нашу героиню подтолкнуло материнство. После рождения ребенка хлопот у успешной галеристки стало еще больше, а времени – меньше. Тогда Стася решила найти подходящее место для выставок и творческих встреч по соседству. Так, искусство само пришло к ней в дом. Сегодня STASIAS — это полноценная галерея, где под руководством куратора Стаси Лев выставляются молодые и перспективные авторы.

"Если занимаешься любимым делом, найдешь время на все", – считает Стася. Параллельно с карьерой галеристки она развивается как эксперт, изучая новые художественные методы, и работает ассистентом преподавателя в художественной школе при Чикагском Институте Искусств. Это нужно, чтобы сохранять погруженность в процессы искусства, развивать насмотренность и помогать студентам обретать новые знания. Неудивительно, что к креативной галеристке обращаются коллекционеры со всего мира за личными консультациями, а ее заслуги и достижения высоко оценивают профессионалы мировой арт-индустрии.

А в прошлом году Стася стала обладательницей престижнейшей премии Glamour Woman of the Year в номинации Art Entrepreneur, а одна из последних ее наград — именная статуэтка и значение лауреата всероссийской национальной премии "Лучшие таланты". Престижная премия в этом году прошла 29 марта в Торгово-Промышленной Палате в Санкт-Петербурге и вот уже третий год подряд традиционно собрала участников, представивших самые перспективные идеи в различных отраслях бизнеса, технологий, музыки, искусства, литературы и социального предпринимательства. В том году в состав жюри вошли известные бизнес-наставники и общественные деятели: член Общественной палаты РФ Сергей Буторин, музыкант и певица, участница Недели Моды в Нью-Йорке NYFW Рамиля Галяутдинова и другие. Стася не смогла присутствовать на самом вручении премии, так как в этот момент проходило открытие ее новой галереи в Шанхае, однако экспертный совет проекта высоко оценил креативные способности художницы и галеристки Лев и признал ее лучшей в номинации "Арт-предприниматель".

За плечами у Стаси участие в художественных ярмарках в разных странах: EXPO CHICAGO и др. Сейчас девушка получает второе магистерское образование в Чикагском Институте Искусств, что говорит о стремлении к постоянному совершенствованию и доказывает, что для настоящего таланта не существует границ.

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20 июля 2024, 11:57
Фото: пресс-служба
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