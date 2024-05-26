7 автобиографий знаменитостей, достойных вашего внимания

Елена Тарасова, нон-фикшн-редактор Литрес, собрала мемуары и дневниковые записки артистов кино и театра, рок-звезд и оперных певцов.





Многолетние дневники знаменитого артиста балета, превращенные в двухтомник (продолжение – «Мой театр. По страницам дневника. Книга II») стараниями Ирины Дешковой. Всю жизнь Николая Максимовича Цискаридзе окружали яркие и талантливые герои, начиная с мамы, няни и бабушки-француженки со стороны отца, заканчивая звездами балета уже ушедшей эпохи. Закулисье театрального и балетного миров показаны в книге как есть: нашлось место и сплетням, и интригам, и некрасивым поступкам. Среди рецензий на книгу чаще всего встречается предупреждение: «Если вы хотите, чтобы театр остался для вас волшебной сказкой, не читайте!». Но, если хотите инсайдерский взгляд на индустрию от умного и ироничного человека, не лезущего за словом в карман, обратите внимание на мемуары Цискаридзе.

Трагическая автобиография звезды сериала «Друзья», увидевшая свет незадолго до смерти актера. И это, конечно, исповедь. В ней всеобщий любимчик рассказывает, как на протяжении всей жизни боролся с алкогольной и наркотической зависимостью и раз за разом проигрывал. Как ставил химическое удовольствие в попытках заполнить сосущую пустоту внутри выше работы и коллег, друзей, любимых девушек и семьи. Книга открывается довольно страшным эпизодом из 2018 года, когда Перри едва не умер от разрыва кишечника и провел в коме две недели. Когда он с трудом восстановился после нескольких тяжелых операций, он поклялся помогать тем, кто страдает от похожих зависимостей. Книга стала одним из способов.

Где-то иронично, а где-то с горьким сарказмом актер рассказывает о детстве, которое можно назвать обеспеченным, но нельзя – счастливым: родители развелись, когда ему не было и года, в возрасте трех месяцев ему прописали сильнодействующие препараты, навсегда сформировавшие зависимость. Будущий актер чувствовал себя отчаянно одиноким и рано (всего в 14 лет!) научился заполнять дыру в сердце алкоголем, а впоследствии и наркотиками. Несмотря на оглушительный успех сериала «Друзья», отношения с Джулией Робертс, богатство и карьерный взлет, Перри добрую часть жизни провел в реабилитационных центрах. В автобиографии он словно подводит итог жизни, и итог неутешительный. Книга получилась тяжелая, но важная для понимания того, что такое зависимость и как она может разрушить жизни.



В пандан к предыдущей книге – автобиография другого актера по имени Мэттью, Мэттью Макконахи. И это веселые мемуары, периодически превращающиеся в мотивационный сэлф-хэлп. Если Перри так и не смог стать цельным, то Макконахи производит впечатление максимально устойчивого самодостаточного человека. Детство его не было безоблачным, взрослые не сдували с него пылинки, но учили с самого начала отвечать за свои поступки: «Когда я объявил, что ухожу из дома, родители собрали мне рюкзак».

Резких поворотов в биографии актера достаточно. Вот он бросает все и отправляется путешествовать к берегам Амазонки, в трейлере по всем Штатам, на далекий африканский континент. Вот принимает решение перестать играть соблазнительных красавчиков, отказаться от внушительных гонораров и искать свой путь в глубоких драмах. Вот знакомится с будущей женой, и это обожание своей спутницы не угаснет и сегодня. Истории из жизни сопровождаются хлесткими афоризмами и мудрыми советами, которые помогут читателю задуматься над его собственными выборами и ценностями.





Блестящая книга, от которой не оторваться. Юрий Владимирович Никулин, известный актер, знаменитый на всю страну клоун, телеведущий и директор цирка на Цветном бульваре, рассказывает о жизни с легкостью и теплотой. Те, кто знакомы только с одной его ипостасью, откроют для себя множество удивительных историй и фактов. Например, вы знали, что Никулин мечтал стать актером театра или кино, а в цирк пошел изначально потому, что не поступил в актерское училище? Мечта его сбылась, он раскрылся и как комедийный, и как драматический актер, например, в фильмах "Когда деревья были большими", "Двадцать дней войны" и "Они сражались за Родину". Но самой важной профессией для себя считал именно цирковое дело.

Мемуары писались долго: Никулин начал их в 1970-е, закончил незадолго до смерти в 1999 году, а последние главы переизданий дописывал его сын Максим. Подробно описано голодное, но веселое детство в семье писателя-сценариста и медсестры, первые впечатления от похода в цирк и просмотра фильмов с Чарли Чаплином. Тяжелые военные годы не сломили молодого человека: его призвали на фронт еще во время русско-финской войны, а вернулся к родным он только в середине 1946-го. Затем последовала учеба в цирковом училище, первые выступления, первые гастроли… Никулин щедро делится и байками, и размышлениями о смысле творческих профессий, о том, что должен делать артист для зрителя и как оставаться верным себе.



В первую очередь мемуары будут интересны поклонникам Алены Долецкой, журналистки, светской дивы, первого главного редактора русскоязычного Vogue. Остальным же текст может быть любопытен как слепок эпохи, жизнь и быт московской интеллигентной семьи (родители Долецкой – хирурги-академики, дядя – Юрий Никулин) в 70–90-е годы прошлого века. Долецкая рассказывает о веселом детстве, бурной юности, становлении мира гламура и появлении «диких» денег в постперестроечные годы. Запросто делится подробностями романов и влюбленностей, курьезных историй из жизни – своей и близких. Особенно этому способствует формат аудиокниги: ее начитала сама Долецкая. Дополнена она звуковым фоном голосов на заднем плане, смеха, звяканья стаканов – ощущение, что сидишь с героиней за одним столом в большой компании, где все травят байки и вспоминают старые-добрые времена, когда жизненная сила, молодость и лихость били через край.





Суперзвезда Российской империи, знаменитый бас, солист Большого и Мариинского театров, Федор Иванович Шаляпин происходит из бедной, почти нищей крестьянской семьи. Его отец служил писцом в земской управе Казани, мать следила за хозяйством. Мальчиком будущий артист пел в церковном хоре, но вскоре его отдали в подмастерья к сапожнику, затем в ремесленное училище. Но мастерового из Шаляпина не вышло, и это, несомненно, к лучшему. Важную роль в его судьбе сыграл промышленник и меценат Савва Мамонтов. Он заметил талант певца и уговорил его перейти в собственный оперный театр, где тот исполнил, возможно, самые значимые роли в его карьере: Ивана Грозного и Бориса Годунова, Сальери и Ивана Сусанина. Удивительный путь от крестьянского сына до светского льва, любимца публики, водившего дружбу со знаменитыми художниками, писателями, музыкантами и общественными деятелями, описан в этих деликатных и искренних мемуарах.





Успешная рок-исполнительница, приемная дочь, дипломированный педиатр, женщина, пережившая клиническую смерть и победившая рак, – это все о ней, Светлане Сургановой, бывшей участнице группы "Ночные снайперы" и лидере коллектива "Сурганова и оркестр". За проникновенной лирикой скрывается сложная жизнь, в которой, впрочем, всегда было место надежде. Светлана с большой любовью рассказывает историю своей приемной семьи, бабушки и дедушки, переживших страшные годы блокады Ленинграда, сильной духом матери, воспитавшей нашу героиню. Легкий слог и яркие образы переносят нас то в питерские коммуналки, то в коридоры медакадемии, то в прокуренные рок-клубы. Здесь нашлось место и глубоким переживаниям, и светлой грусти. В первую очередь мемуары порадуют поклонников певицы (здесь, в частности, рассказывается об уходе из «Ночных снайперов»), но и тех, кто любит дневники – слепки частной жизни.

