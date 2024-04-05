Контртенор Люсьен Сур раскрыл секреты формирования уникального голоса вокалиста

Сегодня мы углубимся в секреты вокального мастерства и тонкости формирования уникального голоса вместе с невероятным певцом Люсьеном Суром, высочайший голос которого никого не оставляет равнодушным. Приготовьтесь раскрыть тайны его завораживающего вокала и узнать про путь, который сформировал его исключительный голос.



Люсьен, как начался Ваш творческий путь?



Музыкой я занимаюсь с детства, наверное, лет с 6. Это все мама (улыбается). Она, увидев, мой талант сразу отдала меня в очень популярный в то время хор мальчиков имени Свешникова. Там я был солистом, потом окончил музыкальную школу. И примерно с 14 лет начал ездить по вокальным конкурсам и занимать первые или вторые места.

Как Вы считаете, талант вокалиста должен быть с рождения или его можно развить?

Когда я был маленьким и на даче плескался в бассейне, мама говорила, что я пел какие-то песни. И так красиво пел, что она поняла: у меня есть к этому способность. И всю свою жизнь она вкладывала в меня всю свою энергию и силы, чтобы я совершенствовался, как музыкант. Думаю, что талант обязательно должен быть, как и его развитие. В музыке, на мой взгляд, как в спорте не работает. В спорте трудолюбие бьет талант, в музыке нет. Талант должен быть обязательно.

Какие исполнители повлияли на Вас?

Если из русских исполнителей, то повлияли точно Андрей Губин и Алсу! Это очень настоящие певцы, поющие душой, неподдельные, очень талантливые! Если про ритм артистов, то в школе я тащился от рэпа и мы фанатели от Децла, тогда я понял, что ритмы играют важную роль в музыке. Децл и по сей день является для меня очень качественным хип-хоп звучанием. Если говорить про мое становление, как профессионального вокалиста, то это Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, Брайан Макнайт, и григорианские песнопения. Но, в принципе, примеров вокалистов у меня не так много, так как я развивался в своей экосистеме.

Что же все-таки формирует уникальный голос вокалиста?

Думаю, что уникальный голос формируют личностные качества, такие как : глубина личности, благородство, сила и доброта. Когда эти качества и талант соединятся воедино, то это пение можно назвать идеальным и магическим, оно рождает прекрасное исполнение, мимо которого ни один слушатель не сможет пройти.

А как же вокальная техника ? Насколько она важна?

Она очень важна. Главное постоянная вокальная практика и распевка перед выступлением. Голос – это ведь тоже мышцы их тоже надо тренировать. Мне 2-3 тренировки в неделю достаточно, чтобы быть в форме.

Ваш тип голоса контратенор. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем.

Контратенор – это самый высокий и самый редкий из мужских голосов. Это выше, чем просто тенор. Моя верхняя нота без фальцета – фа второй октавы. Это недостижимо для 95% мужских голосов. В древности мальчикам-певцам делали операцию, чтобы у них не было полового созревания, чтобы они смогли всю жизнь петь высоко и иметь очень редкий голос. Я так конечно не делал (улыбается). Но бог меня от природы наградил таким голосом, за что я ему бескрайне благодарен! Это настолько же редко, почти как увидеть единорога. Когда выбираю тональность для какой-нибудь красивой арии, то беру всегда на пол тона или тон выше, чем у высоких голосов.

А как Вы находите баланс между подражанием другим исполнителям и развитием собственного уникального звучания?

Я никогда не подражал другим исполнителям. Были вокалисты, которые мне нравились как поют, но мне всегда было интересней обращать внимание на свои чувства. Вокалист должен быть индивидуальностью, быть на кого-то похожим, это, наверное, что-то из пародийного искусства.

Вы можете исполнять произведения любой сложности?

Не существует сложной вокальной песни, которую бы я не смог спеть. И также не существует песни в исполнении кого-либо, чтобы я не исполнил ее намного лучше. Ну, и, конечно, мое исполнение нельзя спутать ни с кем, из-за индивидуальности тембра. Я считаю, что пою лучше всех!

А в чем разница между певцом и вокалистом?

Певцом можно назвать кого угодно, кто поет. Не имеет значения учился ли он вокалу или нет, он поет так как хочет и чувствует. Вокалист – это профессионал пения, он способен петь очень сложные произведения и арии, у него большой диапазон голоса, большая палитра вокальных техник и настроений. Это виртуоз своего дела.

Как Вы нашли свое звучание?

Думаю, вокалист находит свое звучание, когда познает любовь! Когда человек любит, то это рождает в нем миллионы красивых эмоций, граней , которые выливаются на мольберт его творчества. Страсть, радость, грусть, счастье, забвение, взрывы чувств, нежность. У меня не будет столько слов, чтобы описать самое великое чувство на Земле. Я очень эмоциональный человек, наверное, поэтому моя музыка так чувственно и звучит. Думаю, что уникальное звучание – это жизненный опыт вокалиста, его бэкграунд. А если говорить про технические моменты, то уникальность певца – это его тембр голоса. Я пою на речевом звуке, это когда ты поешь таким же голосом каким и разговариваешь. Думаю это моя главная техническая фишка в вокале.

Какие основные техники вы используете в пении?

Я использую всевозможные техники, часто начинаю с субтона, перехожу на белтинг. В импровизационных моментах часто или всегда использую фальцет с мелизмами, чтобы показать уровень. Пользуюсь скримингом и иногда йодлем. И применяю роковое звучание – дисторшн, чему многие музыканты удивляются, поскольку обычно дисторшн используют только роковые вокалисты, а у меня, даже, такой грубый звук звучит очень красиво и гармонично. Но все, конечно, зависит от конкретной песни и стиля, но если я свободен в выборе, то я миксую все эти стили в любой последовательности, на свое усмотрение.

Вы часто импровизируете на концертах?

Да. Если это дуэт, фортепиано и я, то всегда! Важно найти виртуозного пианиста, далеко не все могут справится с задачей импровизации и чувств в такой музыке. Нужно быть чувственным пианистом который умеет импровизировать и не думать о нотах. Начиная петь песню или арию, мы оба никогда не знаем, чем это закончится. Конечно, мы действуем по схеме "куплет-припев куплет-припев-бридж-припев", чтобы люди понимали, что следует дальше, но как это будет исполнено, в каком стиле, piano это будет или forte, legato или staccato, джазово или в Soul, никто не знает. Мы можем менять 5-7 стилей музыки в одной песне. На самом деле, каждый концерт, каждая песня – это целый мир, о котором я рассказываю слушателям. После моих концертов люди говорят, что были как под гипнозом счастья и не могли, даже, вздохнуть, будто я их контролировал пока не допою. В конце песни, когда я подхожу к кульминации и взрываюсь, резко переходя с crescendo на diminuendo, люди выдыхают, наслаждаются, и у них наступает эйфорическая нирвана (улыбается). Они эмоционально проходят со мной весь тот путь от начала до конца, о котором я рассказывал в песне. И испытывают все чувства, которые испытал я. Песня это целая история, как книга или фильм. Только ощущаешь это слухом и ощущениями. Они называют меня маг или чародей. Я люблю эти сравнения (улыбается).

Какой певец, по-вашему мнению, может считаться совершенным?

Это вокалист, который хорош на низких, средних и высоких нотах одинаково. Когда вокалист может петь с мелизмами и без одинаково хорошо. Когда он может петь в разных стилях, являя собой свой собственный стиль. Когда он поет красиво используя белтинг и фальцет. Когда диапазон голоса около 2,5 – 3 октав. Когда его тембр нельзя ни с кем спутать. Когда он доносит смысл произведения, которое исполняет и понимает о чем поет. Когда его голос звучит как инструмент. Наверное, так.

Какой совет Вы могли бы дать начинающим вокалистам, мечтающим о успехе?

Быть собой. Все маски заняты, будьте оригиналом, а не копией. Будьте честны с собой и с тем, чем Вы занимаетесь. Любите!