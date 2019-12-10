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Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба +1

"Произошло чудо": Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова

Фото: Пресс-служба
Первый за долгое время концерт вокалиста Николая Носкова можно назвать триумфальным. Во время выступления звезды многие зрители не могли сдержать эмоций.
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Накануне в Crocus City Hall состоялся сольник Николая Носкова. Шесть тысяч человек пришли на встречу с Заслуженным артистом России. Певец открыл концерт полюбившимся многим хитом "Это здорово". Поклонники встречали любимого вокалиста стоя.

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 Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

Звезда выступала вживую. Носкову аккомпанировал известный оркестр Red Square Band. Стоит отметить, что зал без устали подпевал Носкову, слова композиций народ знал наизусть. Артист не раз направлял микрофон к зрителям, предлагая присоединиться.

Организовали мероприятие компания PMI и известный продюсер Виктор Дробыш. Медиаменеджер давно дружит с артистом.

"Вчера в  Crocus City Hall произошло чудо, и оно даже не столько связано с состоянием Николая, тем, что произошло, а скорее всего с тем, что мы увидели, насколько близкими и отзывчивыми могут быть люди, насколько могут быть тонкие, ранимые и душевные слушатели, насколько могут быть чуткие, добрые и отзывчивые артисты, которые вызвались поддержать Николая, насколько красивая получилась программа, потому что она была целиком пропитана добром. В то время, когда ругаются люди, когда ругаются продюсеры, композиторы, когда артисты уходят, когда мы видим кучу негатива, который выплескивается. Этот концерт был какой-то ангельский, и единственное, что меня расстраивает, что он уже прошел. Николай был прекрасен, зал был необыкновенный", – расчувствовался Виктор Дробыш "Дни.ру".

Фото: Пресс-служба

Во время выступления Николая преданные фанаты не смогли сдержать слез. Было заметно, что люди искренне переживали за здоровье Носкова и очень ждали его возвращения на сцену. После инсульта артист проходил долгую реабилитацию. Пришлось фактически заново учиться говорить и ходить.

Фото: Пресс-служба

По словам Дробыша, возвращению Носкова на сцену содействовал друг и коллега по цеху Саша Иванов. Молодой артист был всегда рядом, помогал творчески развиваться.

"Что касается Николая и его исполнения, мне кажется, он максимально круто сделал то, что должен был сделать. Шли мы к этому целый год, это была наша идея, и если вы хотите узнать, кто главный виновник этого события, то это конечно Саша Иванов – человек, который целый год не отходил от Николая, также, как и жена Николая Марина", – добавил продюсер.

Фото: Пресс-служба

Поддержать Николая Носкова в важный для него день приехали члены его семьи. Жена Марина, дочь Екатерина с супругом и маленькие внучки, тоже вышли на сцену. Вместе с главной звездой вечера выступили и многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Сергей Полунин, Лолита, Диана Арбенина, Слава, Валерия, Наргиз, Алексей Глызин, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Саша Иванов, Владимир Пресняков и Евгений Маргулис.

Фото: Пресс-служба

 "Я никогда за свою жизнь, а моя творческая карьера длится уже более тридцати лет, не видел такого зала. Я видел большее количество народа, но я никогда не видел публики душевнее. Поэтому для меня это, наверное, был самый главный концерт в жизни. Огромная благодарность всем, всем без исключения, это касается не только артистов Лолиты, Славы, Арбениной , Валерии и всех остальных, это касается людей, которые помогали создавать этот концерт, звукорежиссеры, режиссеры концерта, менеджеры, все, кто был рядом", – сказал Виктор Дробыш. 

Фото: Пресс-служба

Продюсер отметил, что в Сети многие обвиняют звезд шоу-бизнеса, мол, знаменитые друзья бросили Николая Носкова в трудный час. Виктор признался, что и у него были такие мысли. Сейчас вспоминать об этом он не хочет.

"Я не хочу говорить о плохом, но огромное количество людей задает мне вопрос после концерта, и я думаю он мучает всех читателей: "А где были близкие друзья Николая и коллеги по цеху?". Я отказываюсь это комментировать, считаю, что каждый имеет право делать то, что он хочет, до концерта у меня было множество неприятных фраз в адрес этих людей, а после концерта мне не хочется ни о чем таком говорить. Мне кажется, все кто хотели быть с Николаем, все были, так что на этот вопрос ответов у меня никто не получит", – высказался продюсер.

Фото: Пресс-служба

После Виктор Дробыш обрадовал поклонников творчества Николая Носкова. Продюсер сообщил, что в следующем году артист, если позволит здоровье, вновь выйдет на сцену с сольной программой.

Фото: Пресс-служба


10 декабря 2019, 20:37

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