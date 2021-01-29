Умер Василий Лановой Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
29 января
Лента новостей
14:41
"Киборг!": Костомарову экстренно вскрыли глаз
14:38
"Невыносимо больно": Коллеги раздавлены трагическим уходом Ланового
14:20
В Подмосковье от передозировки умер ребенок
14:15
Манипуляции со внешностью Маликова привели к страшному: он побелел
14:09
Мать и бывшая жена объединились против Тимати
14:07
"Помолодела лет на 20!": преобразившуюся Марину Неелову не узнали
14:05
Зеленскому ответили на слова о "возвращении Крыма": Пора прекратить обманывать украинцев
14:05
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
14:03
После аварии в Алтайском крае погибла чиновница
13:50
Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман
13:47
"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового
13:41
Госпитализация в нетрезвом виде и брошенная дочь: что не показали в фильме о Началовой
13:31
Орбакайте разбита смертью
13:24
Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации
13:20
Названы место и дата похорон скончавшегося от ковида Ланового
13:13
В Раде поддержали запрет вакцин из России
12:58
"Отчаянно честный": Захарова откровенно о Лановом
12:48
Стопы Меган Маркл признаны идеальными
12:44
Кормящая мать Подольская в коротких шортиках взбудоражила россиян
12:33
Эксперты высоко оценили итоги реставрации Северного речного вокзала
12:22
Сын Олега Табакова о собственной смерти: Меня должна сбить машина
12:20
Задержан подозреваемый в кровавой расправе на поминках под Анапой
12:15
"Они все в крови": Седокова сообщила о проблемах мужа со здоровьем
12:14
Он будет жить: убитый горем Шахназаров о трагедии великого Ланового
11:57
В Австрии после взрыва обрушился дом
11:46
Наслаждение по инструкции: звезде Netflix наняли профессионалку для секс-сцены
11:42
Коронавирус в России: за сутки выявили 19,2 тысячи случаев заражения
11:33
Три чиновника попали в опасное ДТП в Алтайском крае
11:30
"Да что же это такое?!": Милявская взвыла из-за несчастья с Дробышем
11:13
"Невозможно сдержать слёз": ошеломленная Бабкина назвала смерть Ланового "колоссальной потерей"
11:12
Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового
11:06
Автобус из Махачкалы влетел в отбойник под Тамбовом
11:05
"Это был какой-то бзик": актер сериала "Женский доктор" трижды принимал роды у жены
10:58
Под Москвой спасли застрявшего в кабине крана рабочего
10:50
Как у Началовой: вдова раскрыла подробности смерти Грачевского
10:44
Фильм Кончаловского внесли в лонг-лист "Оскара"
10:23
"Уходит целая эпоха": отчаявшийся Пригожин почтил память Ланового
10:13
Умер изучавший озоновые дыры химик
10:04
"Это тяжело принять": актер Самойленко сообщил о трагедии в семье
09:52
Володин назвал самый важный закон января
09:52
В Забайкалье при пожаре погиб ребенок
09:52
Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой
09:49
Гороскоп на февраль 2021 года
09:29
На Щелковском шоссе столкнулись три машины
09:27
Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии
08:44
Не мог дышать и пережил клиническую смерть: обнародованы ужасающие детали предсмертных мук Ланового
08:42
"Мы все небезгрешны": вдова высказалась о любовной связи Караченцова с Азизой
08:11
"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша
07:51
Сбежавшая на Украину Максакова сообщила о связи с Лановым
06:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 января 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию
"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова
Умер Василий Лановой
"Позор, стыд, хамство": Оскорбленный Панин обнародовал ужасающие детали похорон матери
Культура
Как фильм

Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине

Кадр из фильма "Офицеры"
Своим появлением фильм "Офицеры" обязан министру обороны Советского Союза Андрею Антоновичу Гречко. Именно он выступил с инициативой о съемках. Картина вышла на экраны 26 июля 1971 года.
прочитано 658 раз

Сценарий к ленте написал Борис Васильев – автор повести "А зори здесь тихие…". Предполагалось, что фильм "Офицеры" будет состоять из двух частей, однако киностудия Горького двухсерийному варианту отказала. Сокращением сценария занимался Кирилл Рапопорт – друг и коллега Бориса Васильева. Писатели не понаслышке знали о тяготах войны – оба побывали на фронте.

ПО ТЕМЕ

Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"

Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова

Кресло режиссера занял Владимир Роговой. Фильм "Офицеры" стал для кинематографиста вторым в карьере.

Роль Алексея Трофимова получил актер Георгий Юматов. Артист попал в фильм благодаря Борису Васильеву. Дело в том, что у Юматова в киношной среде была дурная репутация. Артиста считали ненадежным. Драматург поручился за давнего приятеля перед съемочной группой. Георгий Юматов подвел режиссера Владимира Рогового всего раз. Актеру простили оплошность, ведь играл он великолепно.

Кадр из фильма "Офицеры"

На съемках картины "Офицеры" Георгий Юматов помирился с Василием Лановым, последний играл Ивана Варавву. Отношения звезд кино испортились после фильма "Павел Корчагин" – тогда Лановой забрал роль Юматова. Поработав в ленте Рогового, артисты еще не раз встречались на площадках, но уже как друзья.

Отметим, что Василий Лановой не сразу согласился работать в картине. Любовь Ивана Вараввы к жене лучшего друга смущала актера. Создателям ленты пришлось долго уговаривать знаменитость.

Роль Любови Трофимовой отдали Алине Покровской. Для съемок в картине актриса специально училась верховой езде. В кадре Покровская работала без дублера. Однажды во время съемок погони лошадь Алины помчалась вперед со всех ног вдоль обрыва. Юматов и Лановой вовремя среагировали и бросились догонять строптивого скакуна и испуганную наездницу. Актерам с большим трудом удалось остановить коня.

Кадр из фильма "Офицеры"

Не успела съемочная группа отойти от неприятного эпизода с Покровской, как случилось новое ЧП. Второй режиссер фильма Владимир Златоустовский, выступая дублером одного из артистов, чуть не разбился. Златоустовский должен был прыгнуть со скалы на натянутый внизу брезент. Приземлился киношник неудачно – упал на человека, держащего ткань. Златоустовский заработал сотрясение мозга.

Для съемок картины "Офицеры" потребовался годовалый малыш. Младенец должен был сыграть Ванечку Трофимова. Ребенка взяли в доме малютки. После выхода фильма "Офицеры" на экраны жизнь сироты изменилась – родная мама, увидев сына в кино, забрала его из приюта.

Кадр из фильма "Офицеры"

Интересные факты о съемках фильма "Офицеры":

  • Слова песни "Вечный огонь" написал поэт Евгений Агранович. Исполнил ее второй режиссер Владимир Златоустовский.
  • Снимали фильм "Офицеры" по всему СССР. Зданием Министерства обороны съемочной группе послужил химического факультета столичного МГУ.
  • В 2013 году героем ленты установлен памятник. Скульптуру поставили недалеко от входа в здание Минобороны России.
  • В 2011 году на Первом канале показали цветную версию фильма "Офицеры".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 29 января 2021, 14:05

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленскому ответили на слова о "возвращении Крыма": Пора прекратить обманывать украинцев
Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман
Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации
Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии

Шоу-бизнес

Манипуляции со внешностью Маликова привели к страшному: он побелел
Мать и бывшая жена объединились против Тимати
"Помолодела лет на 20!": преобразившуюся Марину Неелову не узнали
"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

Кормящая мать Подольская в коротких шортиках взбудоражила россиян

Артистка показала ноги
Шоу-бизнес

"Помолодела лет на 20!": преобразившуюся Марину Неелову не узнали

Актриса поразила поклонников
Шоу-бизнес

"Невозможно сдержать слёз": ошеломленная Бабкина назвала смерть Ланового "колоссальной потерей"

Исполнительница вспомнила главные роли артиста

Шоу-бизнес

Манипуляции со внешностью Маликова привели к страшному: он побелел

Артист стал неузнаваем

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года
Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+