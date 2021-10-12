Нельзя пропустить: названы лучшие мюзиклы России

Жанр мюзикла сегодня очень востребован. Причем речь идет не только про крупные столичные театре. За 10 дней работы фестиваля зрители увидели на новосибирской сцене множество музыкальных постановок, представленных лучшими коллективами страны.
"Фестиваль стал событием огромного масштаба для всех тех, кто работает над созданием музыкальных спектаклей, и подтвердил, что у нас много достойных артистов и других специалистов, а тенденция развития музыкального театра в России внушает оптимизм", –обратился со сцены к гостям фестиваля его президент Максим Дунаевский. А затем пришло время назвать самые интересные постановки года.
Победителями стали:
Лучшая пьеса (перевод) – Женя Беркович, "Антигона" (Пермский академический Театр-Театр);
Лучший текст песен (автор/перевод) – Сергей Плотов, Алексей Франдетти, Алексей Кортнев, Cabaret (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»);
Лучшая оркестровка (аранжировщик) – Александр Антонов и оркестр "Папоротник", "Питер Пэн" (Московский областной театр юного зрителя);
Лучший музыкальный руководитель – Владимир Сапожников, Cabaret (Новосибирский академический молодежный театр "Глобус");
Лучший дирижер – Артем Макаров, "Герцогиня.G" (Башкирский государственный театр оперы и балета, Уфа);
Лучшая музыка (композитор) – Евгений Загот, "Винил" (Северский музыкальный театр, Северск);
Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Виктория Севрюкова, "Иосиф и его удивительный плащ снов" (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр "Карамболь");
Лучшее световое оформление (художник по свету) – Иван Виноградов, Cabaret (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»)
Лучшая сценография – Елена Вершинина, "Фома" (Новосибирский музыкальный театр);
Лучший исполнитель роли второго плана – Денис Юченков, "Капитанская дочка" (Московский государственный театр "У Никитинских ворот");
Лучшая исполнительница роли второго плана – Нонна Гришаева, "Питер Пэн" (Московский областной государственный театр юного зрителя);
Лучшая исполнительница главной роли – Эва Мильграм, "Антигона" (Пермский академический Театр-Театр);
Лучший исполнитель главной роли – Андрей Школдыченко, "Маяковский" (АНО "Музыкальное сердце театра", Москва);
Премия зрительских симпатий – "Парижские тайны" (Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, Кемерово);
Гран-при "За выдающиеся творческие и организационные достижения" – Сафронов Михаил Вячеславович;
Лучший продюсер – Леонид Кипнис, "Фома" (Новосибирский музыкальный театр);
Лучший режиссер – Филипп Разенков, "Фома" (Новосибирский музыкальный театр);
Лучший спектакль для детей и подростков – "Питер Пэн" (Московский областной государственный театр юного зрителя);
Лучший спектакль – "Антигона" (Пермский академический Театр-Театр).
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